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整理包／狂賀中華隊挺進世界棒球經典賽！「4大超商限時優惠」咖啡、熱狗、麵包讓球迷吃喝滿足

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN自2月26日至2月28日推出多項「勝利加碼優惠」，商品數量以門市實際數量為準。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2月26日至2月28日推出多項「勝利加碼優惠」，商品數量以門市實際數量為準。圖／7-ELEVEN提供

2025世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）昨晚（2月25日）的附加賽中華隊再度對決強敵西班牙，爭奪A組最後一張經典賽正賽門票，終場以6：3擊敗西班牙再添1勝，確定奪得2026 WBC世界棒球經典賽的門票，全國球迷熱血沸騰！4大超商再度祭出多項限時優惠狂賀，網羅指定咖啡、零食、冰品、茶飲、麵包，讓球迷們大補元氣。

●7-ELEVEN

7-ELEVEN自2月26日至2月28日推出 「勝利加碼優惠」，CITY CAFE大杯拿鐵3杯100元、CITY CAFE大杯美式4杯100元；舒跑Energy能量飲料、UCC無糖咖啡185g、Energy Time機能凍飲、DyDo日式拿鐵咖啡可享同品項買2送2；Bourbon一口餅乾、滋露巧克力風味糖果可享同品項買2送2；熱狗／大亨堡第2件5折；指定冰品買2送1；泰國Bento辣味魷魚、韓味覺洋芋片同系列買2送2；大杯思樂冰／酷聖石霜淇淋／雪淋霜霜淇淋同系列買1送1。上述商品數量以門市實際數量為準。

2月26日至2月27日OPENPOINT APP「行動隨時取」則推出珍珠焙火烏龍奶茶買2送2、大杯精品馥芮白買2送2。

●全家便利商店

2月26日上午10點起至2月27日全家便利商店APP「隨買跨店取」限定推出歡慶晉級優惠，Let’s Café特濃美式（大杯）／單品美式（中杯）可享同品項買2送2；FamiCollection氣泡水／檸檬氣泡水可享同品項買1送1；「全家」熱狗35元系列買1送1；光泉燕麥高纖無加糖鮮豆漿買1送1。活動品項限購組數、兌換期限請依實際購買畫面為主。

●萊爾富

萊爾富門市即日起至2月26日祭出指定麵包系列與Hi café特大杯系列指定飲品（不同價者以2件5折計算）享限時任選買1送1。優惠商品包含單件售價25元的我們的古早香－沙琪瑪系列（雞蛋／黑糖）與單件售價30元的職人烘焙系列麵包（紅豆／克林姆），以上指定商品不得與其他優惠併用；Hi café 特大杯系列指定飲品包括冰／熱美式、冰／熱拿鐵咖啡、冰泰式奶茶、冰黑糖珍珠奶茶、冰波霸黑糖奶茶、冰紅茶拿鐵、冰茶系列（柳橙百香椰果／青梅蒟蒻／荔枝蒟蒻口味）、冰洛神花風味氣泡飲、冰風味氣泡美式系列（檸檬／黃金柚香）均享限時任選買1送1（不同價者以2件5折計算）。

●OKmart

OKmart門市2月26日一日限定推出OKCAFE大杯極淬莊園美式／拿鐵可享同品項買2送2。

即日起至3月5日另推出「勁辣雞腿堡（升級版）」 應援價59元、「濃倍起司香雞蛋堡」應援價59元、「芝士米披薩捲」系列應援價79元。

●附註：詳細優惠活動內容以各超商門市、APP、官網、粉絲團公告為準。

2月26日上午10點起至2月27日全家便利商店APP「隨買跨店取」限定推出歡慶晉級優惠，「全家」熱狗35元系列買1送1。活動品項限購組數、兌換期限，請依實際購買畫面為主。圖／全家便利商店提供
2月26日上午10點起至2月27日全家便利商店APP「隨買跨店取」限定推出歡慶晉級優惠，「全家」熱狗35元系列買1送1。活動品項限購組數、兌換期限，請依實際購買畫面為主。圖／全家便利商店提供
萊爾富門市即日起至2月26日祭出Hi café特大杯系列指定飲品享限時任選買1送1（不同價者以2件5折計算）。圖／萊爾富提供
萊爾富門市即日起至2月26日祭出Hi café特大杯系列指定飲品享限時任選買1送1（不同價者以2件5折計算）。圖／萊爾富提供
7-ELEVEN自2月26日至2月28日推出 「勝利加碼優惠」，酷聖石霜淇淋買1送1。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2月26日至2月28日推出 「勝利加碼優惠」，酷聖石霜淇淋買1送1。圖／7-ELEVEN提供
2月26日上午10點起至2月27日全家便利商店APP「隨買跨店取」限定推出歡慶晉級優惠，Let’s Café特濃美式（大杯）／單品美式（中杯）可享同品項買2送2。活動品項限購組數、兌換期限，請依實際購買畫面為主。圖／全家便利商店提供
2月26日上午10點起至2月27日全家便利商店APP「隨買跨店取」限定推出歡慶晉級優惠，Let’s Café特濃美式（大杯）／單品美式（中杯）可享同品項買2送2。活動品項限購組數、兌換期限，請依實際購買畫面為主。圖／全家便利商店提供
萊爾富門市即日起至2月26日祭出指定麵包系列（不同價者以2件5折計算）享限時任選買1送1，優惠商品包含單件售價25元的我們的古早香－沙琪瑪系列（雞蛋／黑糖）與單件售價30元的職人烘焙系列麵包（紅豆／克林姆），以上指定商品不得與其他優惠併用。圖／萊爾富提供
萊爾富門市即日起至2月26日祭出指定麵包系列（不同價者以2件5折計算）享限時任選買1送1，優惠商品包含單件售價25元的我們的古早香－沙琪瑪系列（雞蛋／黑糖）與單件售價30元的職人烘焙系列麵包（紅豆／克林姆），以上指定商品不得與其他優惠併用。圖／萊爾富提供
OKmart即日起至3月5日另推出「勁辣雞腿堡（升級版）」 應援價59元、「濃倍起司香雞蛋堡」應援價59元、「芝士米披薩捲」系列應援價79元。圖／OKmart提供
OKmart即日起至3月5日另推出「勁辣雞腿堡（升級版）」 應援價59元、「濃倍起司香雞蛋堡」應援價59元、「芝士米披薩捲」系列應援價79元。圖／OKmart提供
7-ELEVEN自2月26日至2月28日推出 「勝利加碼優惠」，大杯思樂冰買1送1。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2月26日至2月28日推出 「勝利加碼優惠」，大杯思樂冰買1送1。圖／7-ELEVEN提供
OKmart門市2月26日一日限定推出OKCAFE大杯極淬莊園美式／拿鐵可享同品項買2送2。圖／OKmart提供
OKmart門市2月26日一日限定推出OKCAFE大杯極淬莊園美式／拿鐵可享同品項買2送2。圖／OKmart提供
7-ELEVEN自2月26日至2月28日推出 「勝利加碼優惠」，雪淋霜霜淇淋買1送1。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2月26日至2月28日推出 「勝利加碼優惠」，雪淋霜霜淇淋買1送1。圖／7-ELEVEN提供
2月26日至2月27日OPENPOINT APP「行動隨時取」推出珍珠焙火烏龍奶茶買2送2、大杯精品馥芮白買2送2。圖／7-ELEVEN提供
2月26日至2月27日OPENPOINT APP「行動隨時取」推出珍珠焙火烏龍奶茶買2送2、大杯精品馥芮白買2送2。圖／7-ELEVEN提供
2月26日上午10點起至2月27日全家便利商店APP「隨買跨店取」限定推出歡慶晉級優惠，FamiCollection氣泡水／檸檬氣泡水可享同品項買1送1，光泉燕麥高纖無加糖鮮豆漿買1送1。活動品項限購組數、兌換期限，請依實際購買畫面為主。圖／全家便利商店提供
2月26日上午10點起至2月27日全家便利商店APP「隨買跨店取」限定推出歡慶晉級優惠，FamiCollection氣泡水／檸檬氣泡水可享同品項買1送1，光泉燕麥高纖無加糖鮮豆漿買1送1。活動品項限購組數、兌換期限，請依實際購買畫面為主。圖／全家便利商店提供
2月26日上午10點起至2月27日全家便利商店APP「隨買跨店取」限定推出歡慶晉級優惠。圖／全家便利商店提供
2月26日上午10點起至2月27日全家便利商店APP「隨買跨店取」限定推出歡慶晉級優惠。圖／全家便利商店提供
7-ELEVEN自2月26日至2月28日推出 多項「勝利加碼優惠」，上述商品數量以門市實際數量為準。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2月26日至2月28日推出 多項「勝利加碼優惠」，上述商品數量以門市實際數量為準。圖／7-ELEVEN提供
萊爾富門市即日起至2月26日祭出指定麵包系列（不同價者以2件5折計算）享限時任選買1送1，優惠商品包含單件售價25元的我們的古早香－沙琪瑪系列（雞蛋／黑糖）與單件售價30元的職人烘焙系列麵包（紅豆／克林姆），以上指定商品不得與其他優惠併用。圖／萊爾富提供
萊爾富門市即日起至2月26日祭出指定麵包系列（不同價者以2件5折計算）享限時任選買1送1，優惠商品包含單件售價25元的我們的古早香－沙琪瑪系列（雞蛋／黑糖）與單件售價30元的職人烘焙系列麵包（紅豆／克林姆），以上指定商品不得與其他優惠併用。圖／萊爾富提供

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