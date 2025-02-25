微星「GeForce RTX50筆電」開放預購 早鳥優惠限時搶

電競筆電龍頭微星（2377）將在26日舉辦「MSIology: 龍魂鍛造，制霸遊戲戰場」線上發表會，並宣布搭載全新世代AMD與Intel處理器、NVIDIA GeForce RTX 50系列顯示卡的筆電即日起開放預購！即日起至4/6早鳥期間，選購MSI GeForce RTX 50系列筆記型電腦，即享優惠價格，加碼贈市價新台幣7,000元的電競大禮包(內含Titan電競後背包、M99 Pro紀念款專業電競滑鼠、H901紀念款潮流霧黑摺疊耳機)4/30前完成評論與活動登錄，再加碼送Steam儲值金30美元！

亙古北歐神話中的世界之樹

微星表示，旗下全新世代筆電靈感來自北歐神話中的世界樹Yggdrasil，象徵創新、重生與堅韌精神，並融合了創新科技、奢華美學與極致效能等三大核心理念。猶如亙古北歐神話中的世界之樹Yggdrasil，它連結了九個世界，見證了神族的興衰與世界的毀滅重生，象徵著萬物生生不息。這與微星不斷追求創新的精神不謀而合。

對此，微星執行副總經理暨筆電事業部總經理郭緒光表示，如同傳說中的世界樹連結並支撐九大世界，我們的全新世代50系列筆電致力於滿足各類用戶的需求，從讓人身歷其境的遊戲體驗，到高階專業工作都能輕鬆應付。

微星指出，團隊針對不同使用需求推出最齊全的GeForce RTX 50系列筆電陣容，提供消費者最完整的選擇。旗艦機皇Titan系列擁有等同桌機般的頂天規格，帶來制霸遊戲戰場的超凡效能。Raider系列以獨樹一格的Mystic lightbar炫光燈效設計，為熱血玩家提供全方位的視聽覺享受。Vector系列延續低調沉穩的外型設計，為科學工程運算的最強悍後盾。完美結合俐落質感外型與卓越效能的Stealth系列，讓玩家能隨時攜帶，在遊戲與工作之間取得平衡。

至於GeForce RTX 50系列筆記型電腦GPU加持下，MSI全新世代筆電將為玩家與創作者帶來顛覆遊戲規則的AI運算效能。GeForce RTX 50系列顯示卡配備強大的AI運算能力，提供全新體驗與頂級畫面表現。藉由NVIDIA DLSS 4倍增的效能，能以前所未有的速度生成圖像，同時也能夠過NVIDIA Studio平台釋放創造力。

此外，MSI全新世代筆電配備最尖端的技術，具備創新獨立SSD散熱導管的極速PCIe Gen 5 SSD、DDR5-6400記憶體、4K Mini LED電競面板，以及MSI Overboost超增壓模式設計，能釋放CPU與GPU的極致效能。

Titan 18 HX北歐神話龍魂典藏限定版 傳奇性能與極致工藝

Titan 18 HX北歐神話龍魂典藏限定版，靈感源自北歐神話的堅韌精神，外型採用精緻手繪龍紋圖騰設計，搭配北歐盧恩符文點綴，將北歐神話與極致遊戲效能的意象完美融合，透過蝕刻等複雜工藝在筆電上蓋以及掌托區展現獨特的北歐神話美學，成就這款擁有精緻金屬光澤、細膩紋理質感與完美復古調性的經典之作。

Titan 18 HX北歐神話龍魂典藏限定版搭載最新Intel Core Ultra 9 處理器285HX，最高搭載NVIDIA GeForce RTX 5090 筆記型電腦GPU，最新PCIe Gen 5 SSD搭配創新的專屬SSD散熱導管，配置均溫板散熱技術，並支援Thunderbolt 5連接埠，提供媲美桌機等級的頂尖效能。

藉由獨家的MSI OverBoost Ultra超增壓模式設計，Titan 18 HX AI電競筆電能實現CPU與GPU加總高達270W的極致效能。18吋4K Mini LED面板具備120Hz更新率，帶給玩家近乎真實的遊戲視野。同時，Titan 18 HX也提供一般版本，讓玩家有更多選擇。

Raider系列 炫彩全方位電競筆電

Raider系列炫彩全方位電競筆電搭載AMD Ryzen 9 9955HX3D處理器或Intel Core Ultra 9處理器285HX，最高搭配NVIDIA GeForce RTX 5090 筆記型電腦GPU，最新PCIe Gen 5 SSD搭配創新的專屬SSD散熱導管，能提供極速穩定的讀取速度。

AMD Ryzen 9 9955HX3D處理器採用Zen 5架構，並運用第二代AMD 3D V-Cache技術所打造，能大幅提升遊戲效能。Raider系列搭配4K120Hz更新率Mini LED螢幕，確保極致順暢的遊戲畫面。獨特的Mystic Light全景炫光燈效，玩家能自由打造屬於自己的色彩，沉浸在充滿遊戲氛圍的炫光燈效，享受超凡遊戲體驗！

Vector系列 科學工程運算的最強悍後盾

Vector系列以宇宙灰色調打造俐落線條的簡約外觀設計，專為STEM 領域與創作者量身打造，優異效能滿足遊戲玩家、工程師與創作者的需求。Vector 16 HX AI搭載Intel Core Ultra 9處理器275HX與NVIDIA GeForce RTX 5080筆記型電腦GPU，Vector A18 HX AI則搭載AMD Ryzen 9 9955HX處理器與NVIDIA GeForce RTX 5080筆記型電腦GPU，能滿足重度AI運算與3D設計應用所需的效能與可靠性。

此外，Vector系列更以最實惠的價格供應，Vector 16 HX AI電商平台售價為NT$78,900，是搭載GeForce RTX 5080筆記型電腦GPU同級產品中CP值最高的選擇，輕鬆擁有高效能且穩定可靠的配備。

Stealth系列 完美結合俐落質感與卓越效能

完美結合俐落質感外型與卓越效能，Stealth系列搭載最新AMD Ryzen AI 300系列處理器與NVIDIA GeForce RTX 5080筆記型電腦GPU，並具備Copilot+ PC認證。Stealth系列以俐落有型的鎂鋁合金材質打造，結合 MSI Cooler Boost 5 強效散熱技術與HyperFlow內流式散熱設計，實現高效能與輕薄設計的完美平衡，纖薄機身中依舊為遊戲、AI運算與內容創作提供優越的性能表現，完美融合質感、耐用與便攜性。內建世界級音響大廠Dynaudio獨家打造的全新高音質六組揚聲器音響系統，帶給玩家更高層次的沉浸聽覺體驗！

MSI GeForce RTX 50系列筆電獲得來自AI應用、遊戲開發與 3D 創作領域業界專業人士的高度肯定，展現卓越的運算能力、穩定性與可靠性。

AI與機器學習

NeuinX AI 新創公司的技術顧問胡敏君表示，對於AI訓練來說，持續穩定的效能與強大運算力同等重要。Titan 18 HX AI提供卓越的長時間高負載穩定性，絕對是AI應用企業與專業人士的理想選擇。

3D 內容創作設計

Adobe 資深 3D 創意推廣專家 Vladimir Petkovic則表示，使用像 Substance 3D 這種對繪圖效能要求很高的軟體，需要頂級的硬體才行。MSI Vector HX AI不僅具備強悍效能，還擁有極佳的擴充性，是創意專業人士的高端行動工作站。

遊戲開發與3D場景製作

FastTrack Studio 執行長 Emiel Sleegers表示，在Unreal Engine 5、3ds Max、ZBrush 等高需求軟體上，MSI Vector 16 HX AI在3D渲染方面提供優異效能，即使在移動中也能展現卓越穩定性，讓專業創作者能高效工作。

MSI GeForce RTX 50系列筆記型電腦 即日起開放預購