「主題樂園」口碑榜帶路！228連假優惠懶人包

228連假要來了，想好要去哪裡玩了嗎？全台多間主題樂園都有祭出優惠，加上《網路溫度計DailyView》每日更新「主題樂園」網路口碑聲量排行榜，帶你快速掌握時下最夯的人氣遊樂園，快來看你有沒有符合優惠資格吧！

＃義大遊樂世界

優惠時間：2月28日～3月2日

優惠內容：

1.第二人票價28元，需與一名購買現場售票亭原價 1080 元全票的旅客同行。

2.只要完成指定任務，就抽出1位民眾送出「皇家酒店住宿券」。

步驟一：穿棒球服裝或啦啦隊服玩天生好手（C區3樓特洛伊城堡）

步驟二：與設施畫面合照並發布於個人社群

步驟三：標註義大遊樂世界

步驟四：截圖貼文至FB活動貼文下

＃麗寶樂園

優惠時間：2月28日～3月2日

優惠內容：

1. 12歲以下兒童「探索世界」入園只要199元

限民國101年3月2日之後出生兒童適用，於現場購票時出示健保卡正本驗證。

2.探索世界雙人月光票499元

本優惠需16:00以後入園，且2人須同時入場。

注意事項：

以上優惠不得併用且團體不適用；麗寶樂園渡假區保有活動變更的權利。

＃劍湖山

優惠時間：2月27日～3月30日

優惠內容：汽車、機車車牌號碼上有「1、7、9、8」任一碼，享車上每人399元購票優惠，任2碼以上則享車上每人299元優惠，同一號碼不重複列入計算（例如車牌號碼1123對中1碼、1777對中2碼）；每輛機車至多優惠2人，汽車至多優惠4人。

注意事項：

1.購票時憑當日停車發票與優惠憑證，且乘客須與司機或騎士本人同時入園方享優惠。

2.同一車牌在當日無法重複使用本優惠，且須騎車或開車至劍湖山世界主題樂園方享優惠，僅憑行照、拆下的車牌等證明物件或自行塗改車牌，恕不享有優惠。

3.本優惠不與其他優惠併用，團體及遊覽車亦不適用。

＃遠雄海洋公園

優惠時間：2月28日～3月2日

優惠內容：揪一人打五折

凡設籍台北、新北、基隆、宜蘭、花蓮、台東的鄉親（或身分證A、C、F、G、U、V者），出示相關證件，搭配一位同行親友（不限設籍區域），即可享兩人同行只要990元，原價1980元。

優惠時間：即日起～3月2日

優惠內容：12歲以下免費

12歲以下學童，搭配一名同行者購買全票990元（即2人成行），學童本人享免費入園，可另攜至多4名親友同行，共享入園優惠，每位只需699元（註：12歲以下學童為民國101年以後出生者）。

注意事項：

購票方式：現場臨櫃購買、遠雄海洋公園官方網路商城線上購買，優惠方案不得混搭。

＃六福村

優惠時間：即日起～3月2日

優惠內容：雙人到六福村現場購票時接吻3秒，即可以優惠價1314元購買成人票二張！（親子不適用）

＃小人國

優惠時間：2月28日～3月2日

購票優惠：

1.雙人門票只要988元（須同時入園） ，原價2100元。

2.12歲以下現場購票加贈：動感新樂園兒童體驗券（價值550元）

注意事項：

第3人以現場售票票價採計，未滿3歲憑健保卡免費。

本優惠不得與其他優惠併用，小人國保留活動最終解釋權。

劍湖山連假車牌優惠受矚 網友：四碼全中可以免費嗎

根據「主題樂園」網路口碑聲量排行榜，可以發現近一週（2025/02/17～2025/02/23）網路聲量第一名是義大世界，義大遊樂世界榮獲交通部觀光署台灣觀光金獎，於臉書舉辦「義大金獎」抽獎活動，只要貼文留言標記兩位好友，即抽出1位幸運兒獲得高雄萬豪酒店千元餐券。而第五名的劍湖山則是因為228連假優惠，只要車牌「對中」1、7、9、8任一碼，享車上每人399元購票優惠。有網友表示，「四碼全中可以免費嗎哈哈」、「怎麽沒中3碼免費一日遊」。

《網路溫度計DailyView》

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