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身份證「3個2」送豬排！林聰明開火鍋店 7種口味可選

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
沙鍋龍蝦鍋，599元。圖／林聰明沙鍋魚頭提供
沙鍋龍蝦鍋，599元。圖／林聰明沙鍋魚頭提供

嘉義知名小吃「林聰明沙鍋魚頭」最新二代店「聰明鍋Smart Hot Pot」近日已於承億集團全新打造的美食園區「山樣子美食基地」正式開幕。店內提供招牌沙鍋菜湯底衍生出的7款特色鍋物。為慶祝新店開幕，凡身分證字號內含「3個2」，就能享受「農場炸豬排」一份，另外還有「五星好評換肉盤」、「打卡送週邊」等不同方案。

林聰明沙鍋魚頭過去曾獲「500碗」與「500盤」雙重肯定，更曾登上Netflix紀錄片「世界小吃」。本次全新打造的「聰明鍋Smart Hot Pot」，使用熱情的橘紅色系，交錯自然原木材料，傳達在地永續精神。並且大量選用嘉義與台灣各地的優質食材，包括「嘉義優鮮」的鱸魚、「高雄永安漁港契作」龍虎斑、「雲林農場晃晃」亞麻籽豬與本土安格斯黑牛，還有台農82號的「幸福嘉義米」，以及「春一枝商行」的mini水果冰棒、「大苑子」的六顆柳丁汁等品項，展現「食在地、尚實在」的品牌精神。

餐點部份，使用亞麻籽豬骨湯底熬製而成的沙鍋菜，延伸出7款特色鍋物。其中「沙鍋龍蝦鍋」將炸龍蝦與招牌沙鍋菜湯底融合，帶來奢華的小吃新滋味，每份599元。「龍虎班魚頭鍋」則是將傳統使用的大頭鰱或草魚頭，改以龍虎斑魚頭替代，帶來細緻又富膠質的口感，每份429元。此外，還有「聰明酸菜魚」、「麻辣鴨血豆腐鍋」、「沙鍋魚薯薯鍋」、「聰明歐爸鍋」、「聰明蔬食魚排鍋」等不同品項，每份299元起，並可享自助飲料吧與冰品。

除了鍋物之外，聰明鍋還提供「農場酥炸豬排」、「聰明炸魚薯條」等炸物料理，其中「松露白醋炸薯條」，更是添加嘉義涼麵必使用的「白醋」（美乃滋），呈現出嘉義特有的飲食文化。除了自助飲料外，店內也供應阿里山冷泡茶、聰明洛梅飲、珍珠奶茶等特色飲品。

針對顧客需求，聰明鍋一樓還設置小超市，提供冷凍、常溫商品。包括有魚骨沙鍋菜、豚骨沙鍋菜、沙鍋豬肉水餃與沙鍋雞肉水餃等多種冷凍產品，以及沙鍋魚頭風味杯麵、聰明醬等常溫商品，以及多種嘉義在地特色特產品。

為慶祝新店開幕，3月15日前，凡身分證字號內含「3個2」，憑身份證件，就能享「農場炸豬排」一份；活動期間於聰明鍋用餐，只要在Google評論留下五星好評，即可兌換「松阪豬肉盤」一份。另外在3月13日前完成打卡任務，就有機會獲得「聰明開鍋開瓶器鑰匙圈」或「聰明打火機」等限量周邊。

林聰明沙鍋魚頭第三代執行長林佳慧打造全新品牌「聰明鍋」。圖／林聰明沙鍋魚頭提供
林聰明沙鍋魚頭第三代執行長林佳慧打造全新品牌「聰明鍋」。圖／林聰明沙鍋魚頭提供
麻辣鴨血豆腐鍋，359元。圖／林聰明沙鍋魚頭提供
麻辣鴨血豆腐鍋，359元。圖／林聰明沙鍋魚頭提供
聰明鍋已於近日正式開幕。圖／林聰明沙鍋魚頭提供
聰明鍋已於近日正式開幕。圖／林聰明沙鍋魚頭提供
店內提供炸物拼盤、台式泡菜炸豆腐、珍珠奶茶等多種品項。圖／林聰明沙鍋魚頭提供
店內提供炸物拼盤、台式泡菜炸豆腐、珍珠奶茶等多種品項。圖／林聰明沙鍋魚頭提供
「聰明鍋」提供多種鍋物與台味小吃。圖／林聰明沙鍋魚頭提供
「聰明鍋」提供多種鍋物與台味小吃。圖／林聰明沙鍋魚頭提供
沙鍋龍虎班魚頭鍋，399元。圖／林聰明沙鍋魚頭提供
沙鍋龍虎班魚頭鍋，399元。圖／林聰明沙鍋魚頭提供

嘉義 小吃 豬肉

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