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228連假超商優惠一次看！7-ELEVEN咖啡買7送7 全家咖啡組5.9折起

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
線上OPENPOINT行動隨時取推出每月1號精品會員日限定CITY PRIMA大杯精品美式、大杯精品拿鐵買7送7。／7-ELEVEN提供
線上OPENPOINT行動隨時取推出每月1號精品會員日限定CITY PRIMA大杯精品美式、大杯精品拿鐵買7送7。／7-ELEVEN提供

228連假即將來臨，因應民眾出遊、聚會飲食需求，超商推出多款限定優惠，從早到晚、在家或外出旅行都吃得飽。

連假限定全家會員APP隨買跨店取Let's Café特大經典美式5杯188元、特大經典拿鐵7杯288元、大單品美式3杯188元、大單品拿鐵4杯288元組；私品茶55元系列5杯188元、65元系列7杯288元；Fami!ce霜淇淋5支188元。還有週末最令人期待的「康康5」優惠，推出5樣買1送1商品，包含杜老爺草莓蘋果優格雪糕、芬達橘子汽水、葡萄王康普茶雙纖飲、SOMA茶歐蕾法國酥、PINKY葡萄薄荷糖。

全家更特別推出「深夜食堂」活動，即日起至3月18日期間晚間9點到凌晨3點，限定6小時購買指定45款商品，任選2件享9.2折、4件8.8折，商品包含媽媽煮藝的一口鮮肉餡餅、韓式炸雞等28款指定商品；青花驕的青花椒香酥炸雞球、青花椒香麻辣寬粉等6款；原燒的蔥鹽豬五花烤飯糰、奶香鮭魚炒飯等4款；bb.q CHICKEN的雜菜冬粉、辣炒雞；tommi米漢堡系列的經典牛肉米漢堡、日式醬燒雞肉米漢堡等5款。

7-ELEVEN則是於2月28日至3月2日推出CITY CAFE推出皇家伯爵紅茶拿鐵同品項第2杯10元。另線上OPENPOINT行動隨時取還有每月1號精品會員日限定CITY PRIMA大杯精品美式、大杯精品拿鐵買7送7；3月2日開跑的「寵愛閨蜜女孩節」活動，CITY系列指定飲品組合優惠價380元。

冰飲品部分，即日起至3月18日哈根達斯迷你杯、雪糕、雪酥任選2件7.9折、3件7.5折；自2月28日至3月2日限定門市使用icash 2.0或icash Pay支付享「雪淋霜」霜淇淋、「酷聖霜」霜淇淋與思樂冰全口味買1送1； 酷聖石複合店則有3oz冰淇淋全口味買1送1。

「哈燒專櫃」則於清水、泰安、仁德、東山、關廟等國道服務區引進可直接夾取即食的熱食櫃，販售炸烤物、現烤蛋塔，連假旅途中可快速解饞補充能量；7-ELEVEN熱食自助區「滷味」、「關東煮」、「麻辣燙」4月1日前也有任選4入8.8折。

即日起至3月18日哈根達斯迷你杯、雪糕、雪酥任選2件7.9折、3件7.5折。圖／7-ELEVEN提供
即日起至3月18日哈根達斯迷你杯、雪糕、雪酥任選2件7.9折、3件7.5折。圖／7-ELEVEN提供
「哈燒專櫃」於清水、泰安、仁德、東山、關廟等國道服務區引進可直接夾取即食的熱食櫃，販售炸烤物、現烤蛋塔。圖／7-ELEVEN提供
「哈燒專櫃」於清水、泰安、仁德、東山、關廟等國道服務區引進可直接夾取即食的熱食櫃，販售炸烤物、現烤蛋塔。圖／7-ELEVEN提供
全家化身出遊最佳補給站，會員APP隨買跨店取優惠，囊括Let's Café指定飲品5.9折、私品茶指定飲品6.4折等優惠。圖／全家便利商店提供
全家化身出遊最佳補給站，會員APP隨買跨店取優惠，囊括Let's Café指定飲品5.9折、私品茶指定飲品6.4折等優惠。圖／全家便利商店提供
幫夜貓子省荷包，全家特別推出45款「深夜食堂」特色美食享優惠。圖／全家便利商店提供
幫夜貓子省荷包，全家特別推出45款「深夜食堂」特色美食享優惠。圖／全家便利商店提供
228連假全家推出Fami!ce霜淇淋5支188元。圖／全家便利商店提供
228連假全家推出Fami!ce霜淇淋5支188元。圖／全家便利商店提供
228連假不斷電，全家推Fami!ce霜淇淋5支188元、康康五商品買1送1補能量，還有夜間限定45款「深夜食堂」特色美食享優惠。圖／全家便利商店提供
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7-11 全家 漢堡 連假 霜淇淋

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