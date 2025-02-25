快訊

經典賽Live／5局下徐若熙雙殺+三振化解危機 中華3：2西班牙

和陳曉離婚後傳言滿天飛！愛子被爆「轉出」北京名校 陳妍希反應曝

史上首次！美軍官方宣布：台灣參演今年美泰金色眼鏡蛇演習

台灣出發好康 聯航關島萬元起、國泰歐洲新點82折

中央社／ 台北24日電

聯合航空4月2日即將開航台灣飛關島航班，聯航推出未稅最低新台幣1萬元的來回票價；國泰航空也推出春季優惠，其中3個歐洲新航點機票，台灣出發享82折。

聯合航空將於4月2日起，每週2班台北直飛關島航班，每週三、六飛航，使用737-800機型，飛行時間3.5小時。

關島旅遊局與聯航合作，日前發布新聞稿，即日起至3月4日預訂，適用2025年4月5日至6月27日航班，來回優惠票價未稅1萬元起，每張機票皆含2件23公斤託運行李。

關島旅遊局說明，關島擁有四季如夏的氣候，不僅坐擁壯麗的自然景觀，更是水上與戶外活動愛好者的天堂。從高空跳傘、浮潛、越野探險到各式水上運動，可盡情體驗島嶼冒險的樂趣。旅客還可欣賞特別的查莫洛文化表演晚餐秀，或造訪每週三限定的查莫洛夜市，感受道地的當地文化、美食與熱情氛圍。

國泰航空日前於官網也推出春季優惠，每天平均16班從台灣出發經香港到全球100個目的（含代碼共享航班）皆享折扣，中國大陸及紐澳最低皆9折，其他地區93折；不過，羅馬、慕尼黑、布魯塞爾等3個歐洲新航點可享82折。

機票 航班 關島

延伸閱讀

金控投資解密！國泰、凱基金大舉加碼電子股 富邦金減碼

4月起台北直飛關島萬元來回機票 免簽輕鬆玩

台北直飛關島4月啟航！機票萬元、含2件托運行李

富邦、國泰、中信、元大…高點買四大金控會賠錢？肥羊三買法：賺跟賠錢機率皆為50％

相關新聞

「主題樂園」口碑榜帶路！228連假優惠懶人包

228連假去哪玩，鎖定「主題樂園」網路口碑榜！樂園票價優惠、資格，快來看是否符合折扣條件吧？

身份證「3個2」送豬排！林聰明開火鍋店 7種口味可選

嘉義知名小吃「林聰明沙鍋魚頭」最新二代店「聰明鍋Smart Hot Pot」近日已於承億集團全新打造的美食園區「山樣子美...

228連假超商優惠一次看！7-ELEVEN咖啡買7送7、霜淇淋買1送1 全家咖啡組5.9折起

228連假即將來臨，因應民眾出遊、聚會飲食需求，超商推出多款限定優惠，從早到晚、在家或外出旅行都吃得飽。

星巴克也有惜福優惠！這些品項過7點7折 資深「乞丐超人」曝更多打折時段

提到即期鮮食，大家首先想起的都是各家超商。近日卻有網友發現，現在星巴克居然也有即期優惠，讓他驚呼「現在才知道來星巴克也能當乞丐超人」。

全國電子開學筆電滿千抽日本機票 燦坤熱血應援買電視抽三星Galaxy S25

開學季、旗艦新機上市，再加上近期棒球熱血應援需求，全國電子、燦坤均推出優惠活動，折價優惠之外還有機會抽中機票、最新旗艦手...

全聯台、日、義式麵條醬料買1送1 大潤發辛拉麵、營多麵限時特價

天冷在家吃熱呼呼的麵條最溫暖，繼「在家吃早餐」後，全聯再推「麵麵俱到」麵條優惠，讓你在家煮麵省錢又能煮出好滋味，即日起至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。