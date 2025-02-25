台灣出發好康 聯航關島萬元起、國泰歐洲新點82折
聯合航空4月2日即將開航台灣飛關島的航班，聯航推出未稅最低新台幣1萬元的來回票價；國泰航空也推出春季優惠，其中3個歐洲新航點機票，台灣出發享82折。
聯合航空將於4月2日起，每週2班台北直飛關島航班，每週三、六飛航，使用737-800機型，飛行時間3.5小時。
關島旅遊局與聯航合作，日前發布新聞稿，即日起至3月4日預訂，適用2025年4月5日至6月27日航班，來回優惠票價未稅1萬元起，每張機票皆含2件23公斤託運行李。
關島旅遊局說明，關島擁有四季如夏的氣候，不僅坐擁壯麗的自然景觀，更是水上與戶外活動愛好者的天堂。從高空跳傘、浮潛、越野探險到各式水上運動，可盡情體驗島嶼冒險的樂趣。旅客還可欣賞特別的查莫洛文化表演晚餐秀，或造訪每週三限定的查莫洛夜市，感受道地的當地文化、美食與熱情氛圍。
國泰航空日前於官網也推出春季優惠，每天平均16班從台灣出發經香港到全球100個目的（含代碼共享航班）皆享折扣，中國大陸及紐澳最低皆9折，其他地區93折；不過，羅馬、慕尼黑、布魯塞爾等3個歐洲新航點可享82折。
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