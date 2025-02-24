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星巴克也有惜福優惠！這些品項過7點7折 資深「乞丐超人」曝更多打折時段

聯合新聞網／ 綜合報導
星巴克示意圖。歐新社
星巴克示意圖。歐新社

提到即期鮮食，大家首先想起的都是各家超商。近日卻有網友發現，現在星巴克居然也有即期優惠，讓他驚呼「現在才知道來星巴克也能當乞丐超人」。

原PO在threads發文，分享了一張星巴克食品櫃的照片，櫃內諸如起司牛肉可頌、起司里肌可頌、培根烘蛋布里歐堡等產品的標價上都貼上了「珍食7折」的標籤，讓他大感驚奇。

根據星巴克官網，星巴克在2023年就開始了這項珍食計畫，麵包、點心、三明治、蛋糕及現烤類食物，當日凌晨即過賞味期限者，將於當日晚間7點後以7折販售，以減少食品浪費。

許多網友也是第一次知道星巴克有即期優惠，「原來星巴克也有」、「我竟渾然不知，我要去瘋搶」、「第一次知道，感謝分享」。

有網友留言分享更多的折扣時段資訊，「統一的幾乎都有，21世紀烤雞也有」、「爭鮮gogo也有，但是我要買不要來」、「全聯中午和晚上過了時間便當6折，但便當搭配600ml可樂的15元加購價不會取消」。

還有網友貼心整理了許多店家的折扣時段：

7-11：19:00到20:00有8折、20:00到00:00有65折

全家：17:00到00:00有7折

萊爾富：18:00到00:00有7折

OK：16:30到22:30有6折

全聯：8:00到16:00有6到8折、19:00到20:00有6折

家樂福：17:00到21:00有5到8折

頂好：16:00到23:00有6折

星巴克：19:00到22:00有7折

爭鮮：21:00到00:00有買1送1或8折

但也有網友認為，即便打折，星巴克的價格還是偏高，「星巴克打折後的價格都夠我去買兩個i珍食的御飯糰了」、「高級i珍食」、「打完折還是買不起」、「還是太貴，如果有5折才能吸引到我」。

Threads 折扣 星巴克 標籤 珍食

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