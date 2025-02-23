全國電子開學筆電滿千抽日本機票 燦坤熱血應援買電視抽三星Galaxy S25

開學季、旗艦新機上市，再加上近期棒球熱血應援需求，全國電子、燦坤均推出優惠活動，折價優惠之外還有機會抽中機票、最新旗艦手機。

全國電子「玩轉3C樂開學」活動，精選多款筆電與平板優惠最低7.6折起，單筆滿千登錄發票有機會抽中日本東京雙人來回機票，加碼再抽1,000點全國電子會員點數，2月28日前凡購買指定筆電還可獲得筆電延長保固、電腦包、羅技無線滑鼠及HUB轉接器好禮4選1，購買指定平板還可獲得ITFIT 5段式聲波電動牙刷；購買羅技產品並登錄發票，則有機會獲得G923模擬賽車方向盤。

三星Galaxy S25系列限時優惠，預購Galaxy S25 Ultra享容量升級禮遇，全國電子免費送萬元好禮，包含Bose藍牙喇叭、手機殼與玻璃貼、三星眼部舒緩按摩器、行動電源，同步享原廠購機好禮。

2月28日前，購買冰箱、洗衣機、乾衣機，單筆消費滿10萬元，同享抽日本東京雙人來回機票的機會。歡慶全國電子50周年，3月31日前凡家電單筆消費滿25,000元，另可抽星宇航空北美雙人來回機票。

燦坤即日起至3月5日推「春神價到」檔期，全館商品最低8折起，指定商品刷台新燦坤聯名卡最高現折2,500元，並祭出多重抽獎活動。活動期間選購筆電、平板、手機等資通訊商品，單張發票滿3,800元，抽5,000燦坤K幣。

加碼為資格賽應援，推出「熱血大螢幕應援專案」促銷，號召LG、SONY、Samsung、BOSE等國際品牌，即日起至3月7日，凡購買「熱血大螢幕應援專案」電視或劇院系統享熱血應援價，使用台新燦坤聯名卡最高享現折1,500元回饋。活動期間購買生活家電滿單筆消費滿8,000元，抽8,000燦坤K幣。全館商品單筆消費滿萬，再加抽三星Galaxy S25最新AI旗艦手機。