快訊

「今日林岱樺，明日陳亭妃？」耳聞亂傳 她曝打點滴：相信總統

經典賽／中華隊關鍵戰10投可用 尼加拉瓜還有滿滿牛棚

林鐵重生／教師轉職追火車 他讓世界看見阿里山林鐵

聽新聞
0:00 / 0:00

全聯台、日、義式麵條醬料買1送1 大潤發辛拉麵、營多麵限時特價

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
繼「在家吃早餐」後，全聯再推麵條優惠，眾多相關商品祭出買1送1、第2件5折。圖／全聯福利中心提供
繼「在家吃早餐」後，全聯再推麵條優惠，眾多相關商品祭出買1送1、第2件5折。圖／全聯福利中心提供

天冷在家吃熱呼呼的麵條最溫暖，繼「在家吃早餐」後，全聯再推「麵麵俱到」麵條優惠，讓你在家煮麵省錢又能煮出好滋味，即日起至3月6日全店一般純麵條（不含調味包）、義大利麵條加購任一調味醬現折5元（單筆不累折）；眾多相關商品更祭出買1送1、第2件5折等優惠，不論中式、日式、義式懶人麵料理輕鬆上桌。

全聯網羅最百搭的細麵條品項祭出買1送1，包括「鄉傳勁Q雞蛋關廟麵966g」、「度小月港町憶城刀削麵225g」、「BORGES義大利螺旋麵500g」，不同風格麵條買1送1單包銅板價就可輕鬆吃。另外「生活良好信州蕎麥麵400g」、「荷卡廚坊特級義大利直麵200g」也有第2包5折優惠，「好勁道-千羽拉麵320g」則是3入特價80元，另贈20福利點。

除了麵條，多款醬料也同步推優惠，「金蘭拌醬160g」每瓶特價60元，第2瓶5折，立刻變出台式乾拌麵；「EBARA博多風味豚骨拉麵湯頭245ml」、「丸莊鰹魚和風露450ml」、「康寶私廚料理醬-義式松露白醬/義式奶油培根醬140g」都特價再買1送1，搭配麵條合購優惠，買越多省越多。

另外，泡麵也是不少人的宵夜首選，大潤發即日起至3月6日同步推出速食麵/快煮麵/常溫麵條/冬粉/米粉/義大利麵等品項單筆滿399元送40元現金抵用券，除了經典風味「味丹味味麵-精燉肉燥湯麵」、「來一客杯麵鮮蝦魚板風味」祭出優惠外，異國風味泡麵也下殺，「農心辛拉麵超值包120g×5入」特價169元；「營多珍饌系列-印尼極品炒麵80g×5入」特價69元；「耆盛螺螄麵430g」169元，買1送1，平均每件84.5元；「Acecook逸品杯麵-濃厚雞白湯風味73g」2件52元，嚐鮮就趁這波。

全聯「麵麵俱到」指定品項麵條搭調味醬現折5元，義式懶人麵料理輕鬆上桌。圖／全聯福利中心提供
全聯「麵麵俱到」指定品項麵條搭調味醬現折5元，義式懶人麵料理輕鬆上桌。圖／全聯福利中心提供
農心辛拉麵超值包，特價169元。圖／大潤發提供
農心辛拉麵超值包，特價169元。圖／大潤發提供
營多珍饌系列-印尼極品炒麵，特價69元。圖／大潤發提供
營多珍饌系列-印尼極品炒麵，特價69元。圖／大潤發提供

拉麵 料理 義大利

延伸閱讀

全聯花710元爽中台南購物節市價300萬黃金 他接黃偉哲電話傻了

跑好幾家都撲空！全聯「這款」商品太好吃 他沒買到崩潰：不想上班

年後出清…全聯超夯禮盒殺到5折下 網友手刀搶：比散裝還便宜

一顆1元！限時3天 大潤發「湯圓一盒10元」超殺 爆餡芝麻、花生和鹹湯圓都滿足

相關新聞

全聯台、日、義式麵條醬料買1送1 大潤發辛拉麵、營多麵限時特價

天冷在家吃熱呼呼的麵條最溫暖，繼「在家吃早餐」後，全聯再推「麵麵俱到」麵條優惠，讓你在家煮麵省錢又能煮出好滋味，即日起至...

「穿金戴銀」烤鴨、港點買1送1！承億酒店中餐廳賀開幕

坐落亞洲新灣區的五星「承億酒店」全新粵菜烤鴨中餐廳「賀鴨郎」，將於2月26日開幕，同步推出三波優惠活動，首波活動只要「穿...

福容花蓮「買一晚送一晚」！全台賞花住宿優惠一次看

春暖花開，全台各地花季陸續展開，從櫻花、鬱金香到紫藤花海爭奇鬥豔。福容大飯店也趁勢推出一系列以「花」為主題的住宿優惠與餐...

台灣虎航夏季航班第4波促銷機票799元起 下周一開搶

台灣虎航2025夏季航班開賣第4波活動，推出單程機票未稅價799元起，高雄-岡山 / 新千歲航線這次也一起開賣。此波促銷...

中華隊首戰吞敗不氣餒！全家限時推「指定商品最低買1送1起」　OKmart「買指定泡麵送雞蛋」

2025世界棒球經典賽資格賽今天（2月21日）開打，中華隊首戰以5：12輸給西班牙隊，雖然球迷們內心難免失落，不過超商再...

WBC資格賽量販推應援優惠 零食飲料買1送1 家樂福限時4天滿額9折

世界棒球經典賽資格賽即將熱血開打，為了與球迷共同為TEAM TAIWAN加油，愛買量販、家樂福都推出應援商品優惠，邀請球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。