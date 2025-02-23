全聯台、日、義式麵條醬料買1送1 大潤發辛拉麵、營多麵限時特價

天冷在家吃熱呼呼的麵條最溫暖，繼「在家吃早餐」後，全聯再推「麵麵俱到」麵條優惠，讓你在家煮麵省錢又能煮出好滋味，即日起至3月6日全店一般純麵條（不含調味包）、義大利麵條加購任一調味醬現折5元（單筆不累折）；眾多相關商品更祭出買1送1、第2件5折等優惠，不論中式、日式、義式懶人麵料理輕鬆上桌。

全聯網羅最百搭的細麵條品項祭出買1送1，包括「鄉傳勁Q雞蛋關廟麵966g」、「度小月港町憶城刀削麵225g」、「BORGES義大利螺旋麵500g」，不同風格麵條買1送1單包銅板價就可輕鬆吃。另外「生活良好信州蕎麥麵400g」、「荷卡廚坊特級義大利直麵200g」也有第2包5折優惠，「好勁道-千羽拉麵320g」則是3入特價80元，另贈20福利點。

除了麵條，多款醬料也同步推優惠，「金蘭拌醬160g」每瓶特價60元，第2瓶5折，立刻變出台式乾拌麵；「EBARA博多風味豚骨拉麵湯頭245ml」、「丸莊鰹魚和風露450ml」、「康寶私廚料理醬-義式松露白醬/義式奶油培根醬140g」都特價再買1送1，搭配麵條合購優惠，買越多省越多。