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全聯台、日、義式麵條醬料買1送1 大潤發辛拉麵、營多麵限時特價
天冷在家吃熱呼呼的麵條最溫暖，繼「在家吃早餐」後，全聯再推「麵麵俱到」麵條優惠，讓你在家煮麵省錢又能煮出好滋味，即日起至3月6日全店一般純麵條（不含調味包）、義大利麵條加購任一調味醬現折5元（單筆不累折）；眾多相關商品更祭出買1送1、第2件5折等優惠，不論中式、日式、義式懶人麵料理輕鬆上桌。
全聯網羅最百搭的細麵條品項祭出買1送1，包括「鄉傳勁Q雞蛋關廟麵966g」、「度小月港町憶城刀削麵225g」、「BORGES義大利螺旋麵500g」，不同風格麵條買1送1單包銅板價就可輕鬆吃。另外「生活良好信州蕎麥麵400g」、「荷卡廚坊特級義大利直麵200g」也有第2包5折優惠，「好勁道-千羽拉麵320g」則是3入特價80元，另贈20福利點。
除了麵條，多款醬料也同步推優惠，「金蘭拌醬160g」每瓶特價60元，第2瓶5折，立刻變出台式乾拌麵；「EBARA博多風味豚骨拉麵湯頭245ml」、「丸莊鰹魚和風露450ml」、「康寶私廚料理醬-義式松露白醬/義式奶油培根醬140g」都特價再買1送1，搭配麵條合購優惠，買越多省越多。
另外，泡麵也是不少人的宵夜首選，大潤發即日起至3月6日同步推出速食麵/快煮麵/常溫麵條/冬粉/米粉/義大利麵等品項單筆滿399元送40元現金抵用券，除了經典風味「味丹味味麵-精燉肉燥湯麵」、「來一客杯麵鮮蝦魚板風味」祭出優惠外，異國風味泡麵也下殺，「農心辛拉麵超值包120g×5入」特價169元；「營多珍饌系列-印尼極品炒麵80g×5入」特價69元；「耆盛螺螄麵430g」169元，買1送1，平均每件84.5元；「Acecook逸品杯麵-濃厚雞白湯風味73g」2件52元，嚐鮮就趁這波。
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