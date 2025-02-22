福容花蓮「買一晚送一晚」！全台賞花住宿優惠一次看

春暖花開，全台各地花季陸續展開，從櫻花、鬱金香到紫藤花海爭奇鬥豔。福容大飯店也趁勢推出一系列以「花」為主題的住宿優惠與餐飲體驗。

福容台北一館3月1日至4月30日推花卉主題美饌，凡姓名中含「花」字者，餐飲享85折再贈氣泡飲。其中主推順園日式料理的「戀花套餐」，以春菊刺身、油菜花大蝦天婦羅、淡雪花鹽乾煎A5和牛等時令美饌。3月至12月推出「花藝住房專案」一泊二食搭配日式戀花套餐，每房專案價8,399元。

新北淡水「全台最美寺廟櫻花」的無極天元宮，是北台灣賞櫻名所，吉野櫻綻放整片山頭，粉嫩花海，每年都吸引國內外遊客前往朝聖，淡水花季還有紫藤、杜鵑、荷花等接力綻放。入住福容淡水漁碼「春遊淡水住房專案」，雙人平日6,499元起，3月底前入住，再加碼免費升等海景房。

同樣以花為靈感入饌的還有福容桃園機捷A8，如福粵樓「春漾櫻色」以2月盛開櫻花入饌，結合春筍、鹽漬鱈魚等端出各式創意料理。田園西餐廳則將春天與日式風味結合，推出「2025和風春の祭」美食吃到飽慶典。福容桃園於3月20日起、舉辦為期3個月的「春 藝術的饗宴」畫展，展出本土藝術家劉桂美的花卉主題作品。

福容徠旅林口臨近多個知名賞櫻景點，如竹林寺的櫻花，2、3月粉色櫻花爭相綻放，廟宇在花海的映襯下更顯靜謐優雅。此外，全台最美櫻花星巴克門市戶外櫻花也是賞花熱點，粉嫩櫻花與濃郁咖啡香交織，成為春天午後最愜意的打卡點。現在指定日優惠雙人入住閱旅客房、不含早2,599元起。

白色桐花如春雪飄落，或是漫步在金黃的油菜花田，都是花蓮最美的拍照景點。3月31日前，福容花蓮店「福容花時間」住房專案限時買一晚送一晚，兩人成行、入住市景客房不含早4,800元起。

福容徠旅水里店鄰近的南投草坪頭櫻花正盛放，推出指定日優惠、雙人不含早2,299元起。

福容高雄則有「花漾暢遊住房專案」，3月至6月入住行政客房4,188元起，含自助早餐、雙人下午茶，再贈送花香氣息的巴黎香氛Paris Fragrance護手霜。

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