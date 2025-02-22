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「穿金戴銀」烤鴨、港點買1送1！承億酒店中餐廳賀開幕

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
承億酒店全新粵菜烤鴨中餐廳「賀鴨郎」，2月26日正式開幕。圖/承億酒店提供
承億酒店全新粵菜烤鴨中餐廳「賀鴨郎」，2月26日正式開幕。圖/承億酒店提供

坐落亞洲新灣區的五星「承億酒店」全新粵菜烤鴨餐廳「賀鴨郎」，將於2月26日開幕，同步推出三波優惠活動，首波活動只要「穿金戴銀」即可享烤鴨、港點買1送1。

「賀鴨郎」位於酒店B1 ，讀音似台語「富有的人」，「賀鴨」又有「好鴨」之意，命名幽默。餐廳設計融合現代摩登風格，巧妙運用直立馬賽克磚牆、優雅水泥灰調，以及籐編織等元素，展現穩重且富層次感的氛圍。餐廳內還設有天井造景，自然光線穿透而入，更顯開闊明亮。此外，餐廳還特別設計開放式的磚窯烤鴨區，讓食客得以眼見每一隻烤鴨的烘烤過程。

「賀鴨郎」請來港澳的雙主廚領軍、共同創作，其中，主廚梁聖宇自14歲起開始學徒生涯，兩年後晉升為主廚，至今已有近40年經驗，專精於烤鴨、粵菜及潮州菜，他常說，「烹飪如同人生，需用心對待」。另擁有30多年港式點心烹飪經驗的主廚傅國柱，從小就愛極燒賣、排骨和腸粉，國中時期下定決心當學徒，向香港師傅學習廚藝，兩年就出師。

「賀鴨郎」的招牌菜，首選烤鴨。取自在地鴨場，經慢火烘烤至外皮酥脆、肉質鮮嫩多汁，再搭配主廚特製佐醬、冬瓜糖和鳳梨。另有燒賣、腸粉、蒸排骨等港點，以及港式老火煲湯與各式海鮮料理，皆在水準之上，

●「賀鴨郎」慶開幕三波優惠活動：

第一波「穿金戴銀賀鴨郎」，2月26日至2月28日、每日限定前50名，只要show出閃亮亮的穿搭（身上需有飾品、金銀材質不限），拍照打卡、即可享烤鴨、港點皆買1送1優惠。

第二波3月1日至3月4日，主廚獨家招牌菜嘗鮮價8折，再送明星港點招待券。

第三波3月5日至3月9日，個人單品茶（紅玉紅茶、碧螺春、荔韻烏龍）買1送1， 加送明星港點招待券。另有承億酒店房客專屬優惠，凡房客持該房房卡至賀鴨郎用餐消費滿千元，即贈蘿蔔糕乙份。

賀鴨郎由來自港澳的雙主廚帶領團隊，主打粵式料理。圖/承億酒店提供
賀鴨郎由來自港澳的雙主廚帶領團隊，主打粵式料理。圖/承億酒店提供

烤鴨 酒店 餐廳

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