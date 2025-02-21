中華隊首戰吞敗不氣餒！全家限時推「指定商品最低買1送1起」　OKmart「買指定泡麵送雞蛋」

2025世界棒球經典賽資格賽今天（2月21日）開打，中華隊首戰以5：12輸給西班牙隊，雖然球迷們內心難免失落，不過超商再度祭出限時優惠振奮士氣，召喚大眾繼續為中華隊應援加油，展現永不放棄的球迷魂。

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