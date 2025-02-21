燦坤挺台灣英雄推「熱血大螢幕應援專案」 活動至3月7日

最熱血的時刻來臨，全台一起為台灣英雄加油！燦坤（2430）3C家電通路獨家「熱血大螢幕應援專案」促銷，燦坤號召LG、SONY、SAMSUNG、BOSE等國際品牌，共同應援台灣英雄在國際棒球賽事奮戰。

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劇院升級音效，每個精彩瞬間都震撼！大電視搭頂級家庭劇院組合，環繞音效與身臨其境的臨場感，讓每場比賽的熱血瞬間都能完整沉浸。

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