SOGO 台北店迎來6家新品牌 祭出春季優惠

遠東SOGO台北店於2月20日（四）起推出2025春時尚，攜手各大品牌搶先帶來2025春季新品及六家New In SOGO新品牌，提供新時尚新穿搭不同選擇。其中，忠孝館祭出會員專屬5%尊榮禮遇、復興館更首度帶來春日禮遇滿萬送千，SOGO聯名卡還獨享3%優惠。

春季新氣象也將迎來新品牌嶄新購物空間，忠孝館B1服飾區、化妝品區及配件區將啟動睽違5年全面改裝，迎接更加明亮新穎寬敞的購物環境，屆時也將帶來網紅人氣女包品牌「ROBINMAY」、網路人氣女鞋女包品牌「D+AF」。去年才迎來嶄新4、5F歐美時尚殿堂的復興館引進英國時尚女裝、鞋包品牌「Stella McCartney」，品牌理念為透過簡約且具可持續意識的時尚來增添女性魅力。另外還有人氣美食快閃，日本連鎖飯糰店品牌「京都御握丸ONIMARU」及全台首家快閃店，開心果甜點專賣品牌「PISTA CIAO」，讓您在開春購物能有更新鮮新選項。

聚焦2025春夏時尚焦點流行元素，包含春季必備的飄逸碎花、春季最佳暖色調摩卡棕、營造春天輕盈感的薄紗透膚、簡單俐落的百褶元素、為穿搭增添魅力的經典格紋、不敗經典的率性丹寧、與環境共好的永續時尚...等，其中忠孝館推薦MAISON KITSUNÉ小雛菊印花褶皺氣球袖襯衫，售價10,100元。復興館推薦CLUB DESIGNER ZIMMERMANN粉色透膚上衣，售價48,580元。

忠孝館3月6日-3月23日祭出會員專屬尊榮禮遇5%，活動期間SOGO VIP&Premium Club於APP內享有忠孝館「1,000元電子購物金（250元X4張）」，於忠孝館指定品牌單筆消費滿5,000元折250元，可累折。

復興館3月6日-3月9日於APP線上兌換扣快樂購點數300點，可兌換「內衣/女鞋200元購物金」一張。另外同樣於3月6日-3月9日在B1化妝品/香氛、B2女鞋、4-7F男女服飾配件內衣，當日累積滿10,000元以上，可兌換「1,000元春漾超值抵用券」一組（不累贈）。

春時尚新貨入荷後，還有多場活動邀您一同參與，忠孝館於3月1日（六）帶來「東區綠廊首場，春日限定花漾野餐日」，報名繳費成功後可獲得超值野餐籃，內含野餐墊、野餐籃、精緻餐點、忠孝館餐飲優惠券、春櫻花盤兩入組，價值超過千元！當天評選最符合花漾主題布置的組別可獲得「草本24水漾高頻負離子水氧機及雪松精油10ml」一份。復興館2月20日-3月2日於4F-5F女裝單日累積滿50,000元以上，憑APP內快樂購卡及同卡號銷貨明細，可擁有「«微型藝術博物館» 專場展覽票券」一組（限200組），由21位國際藝術家展出超過200件作品，帶您勇闖全台規模最大、詼諧奇幻的「小」展覽。