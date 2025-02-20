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WBC資格賽量販推應援優惠 零食飲料買1送1 家樂福限時4天滿額9折
世界棒球經典賽資格賽即將熱血開打，為了與球迷共同為TEAM TAIWAN加油，愛買量販、家樂福都推出應援商品優惠，邀請球迷們做好準備，一起邁向晉級！
愛買量販即日起至3月4日精選520支餅乾、洋芋片、飲料等商品專屬會員價、買1送1優惠，凡會員購買指定DM商品單筆消費每滿100元就享點數5倍送，使用HAPPY GO PAY支付享點數10倍回饋。優惠品相包括品客加勒比海熱情火烤雞、關東流秘製照燒風味新上市，全系列任選2罐特價99元；MM象泰式烤海苔捲系列會員價69元，來自法國的CHOCMOD鹹奶油焦糖牛奶巧克力圓脆片限時特價109元，限量500盒。新東陽脆肉鬆/魚鬆米香，嚴選台東池上米，香酥美味，特價99元。購買沖泡咖啡、茶、早餐穀粉DM商品，單筆滿388元另送40元現金折價券，單筆最高送200元。
家樂福3月4日前也推出多款觀賽助興提神必備零食飲料、沖泡飲品優惠好康買1送1、紅利點數10倍送，包含萬歲牌脆堅果系列、可口可樂、大成香酥雞等飲料、餅乾、堅果、巧克力，冰品與冷凍冷藏商品，指定商品最低獨家優惠6折起。其中2月21日至2月24日限時4天再加碼會員專屬9折回饋，量販店/線上購物單筆滿2,000元、超市/家速配單筆滿888元，即可享9折現金券回饋，家速配輸入指定折扣碼結帳時現折，優惠指定涵蓋家用五金、家電、3C、紡織服飾類商品，採購觀賽用品別錯過。
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