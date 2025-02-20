台南遠東香格里拉飯店「週年慶」 第二波強檔住房優惠釋出

延續首波對號入住優惠活動好評不斷，台南遠東香格里拉飯店以開幕第16週年為概念，加碼推出「豪華閣尊榮客房加價16元，升級入住套房」強檔方案，民眾憑16元，就能加購升等住進擁有超大坪數、一房一廳與獨立更衣間的27坪豪華「雅仕套房」外，還有「豪華閣貴賓廊禮遇」，享受豐盛早餐、傍晚雞尾酒小點等貴賓禮遇。

台南遠東香格里拉作為台南最高樓層的指標五星級飯店，喜迎第16週年開幕慶，特別帶來「週年大驚喜，16元住套房」優惠專案，預訂「豪華閣尊榮客房」即可以16元加價購，直接升等為享有一房一廳、獨立更衣室的27坪寬敞「雅仕套房」，尊享更豪華及「豪華閣貴賓廊禮遇」，包含豐盛早餐、傍晚雞尾酒及小點、專人辦理入住退房、免費衣裝燙整乙套與預約式會議空間2小時使用額度等多項體驗。每晚最低只要4,966元起。

除了「16元銅板價，升級入住萬元套房」方案，週年慶期間還有「對號入住」及「週年奢華升級．高樓層雙禮享」超值住宿專案，即日起開放預訂3月1日至4月30日期間住房，凡身分證或護照號碼中含飯店郵遞區號「7、0、1、4、6」任一數字，憑證訂房任選尊榮客房、尊榮家庭房、行政家庭房型，不限平假日享84折起優惠，並可自由選擇搭配自助式早餐。專案優惠價3,192元起，每張證件限訂一間客房。

未對中號碼的消費者，週年慶期間還有「週年奢華升級．高樓層雙禮享」專案，預訂「特選尊榮客房」，保證入住29樓以上高樓房，升級行政樓層「豪華閣貴賓廊禮遇」，享早餐、傍晚雞尾酒與小點、免費套裝燙整服務乙次及商務會議室2小時免費使用（須提前預約），再另獲限量多功能環保盥洗包乙個。