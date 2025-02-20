吃泰菜抽曼谷機加酒！桃園大溪威斯汀3泰廚登台獻藝

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店於3月1日至6月1日首度推出「泰繽紛」威斯汀泰國美食祭，邀請萬豪國際集團五星級姐妹酒店曼谷素萬那普艾美高爾夫度假酒店（Le Meridien Suvarnabhumi, Bangkok Golf Resort & Spa）旗下餐廳Latest Recipe的3位經驗豐富泰籍主廚，帶來道地泰國傳統料理，期間於館內知味西餐廳、大廳酒吧、儷軒中餐廳為饕客獻上系列泰國美饌，讓旅人舌尖秒飛泰國。

此次活動的主推菜色，包括曾被CNN評選世界十大美食之一、2024年被聯合國教科文組織列入人類非物質文化遺產的「泰式酸辣蝦湯」，還有造訪泰國必吃的街頭美食「泰式雞肉沙嗲」、「泰式鮮蝦炒河粉」，使用多種南洋辛香料及椰奶烹煮的「瑪莎曼咖哩牛肉」，饕客必點的「清蒸檸檬魚」、「泰式打拋豬」、「綠咖哩雞」，及最具代表性的「芒果糯米飯」、「泰式西米露」等風味甜品，將於館內自助百匯知味西餐廳輪番登場。活動期間，大廳酒吧及儷軒中餐廳也特別推出精選泰國美食單點服務。

除了多元豐富的泰國美饌，酒店內也以泰國經典文化元素妝點，像是繽紛亮麗的傳統泰國服飾、金色釉料勾勒肅穆佛像、經典嘟嘟車造景等，活動期間，同步推出適合親子同樂的DIY手作體驗。

滿滿的泰式風情，還不僅於此，酒店同步推出用餐滿額優惠活動，凡活動期間於酒店內指定餐廳用餐，消費滿3,000元，即可獲得抽獎券乙張，最大獎項可將 AirAsia台北-曼谷雙人來回機票及曼谷素萬那普艾美高爾夫度假酒店套房兩晚住宿含早餐大獎抱回家，另有大溪威斯汀水療套房、豪華客房住宿券、天夢芳療雙人經典療程及各餐廳餐券等獎項。