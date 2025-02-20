買1萬送1萬、再抽套房免費住！大地酒店10周年超狂方案
大地酒店即將迎來開幕10周年慶，特別推出「感恩回饋-買萬送萬」住房專案，即日起開放預訂，每日僅限量5間，憑此專案入住，即附贈總價值高達1萬元的豪華大禮包。
大禮包內含5千元的餐飲抵用金，可於飯店內3間餐廳使用。另有2千元的住房禮賓券可升等房型。再附贈The Gaia SPA、大眾風呂、獨立湯屋等三處休閒設施各1千元的抵用金。專案更推出史無前例的抽獎活動，每房皆可獲得一張抽獎券，有機會抽中免費入住價值6萬6千元、擁有270度環景絕美景致的「大地套房」。
「感恩回饋-買萬送萬」住房專案，提供奇岩雙人房一晚住宿，並附贈兩客早餐及Welcome Drink。此外，每個房間皆使用寶格麗洗沐備品與Dyson吹風機，還有一份價值1萬元的專屬好禮包，每房再附送一張摸彩券。
大地酒店表示，飯店將於3月24日迎來開幕10周年，這份滿滿的心意旨在回饋10年來每一位支持大地酒店的顧客，希望在這個特別的時刻，能讓大家感受到大地傳遞的最真摯感恩之情。
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