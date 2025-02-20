快訊

陳怡君涉詐助理費交保遭撤銷 士林地院今15：00重開羈押庭

奇幻文壇性醜聞：受害者如何「用故事對抗」惡龍？

表誠意！達美航空先提供翻覆事故航班乘客「每人99萬台幣」

買1萬送1萬、再抽套房免費住！大地酒店10周年超狂方案

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
豪華大禮包內含SPA千元抵用券，可使用於The Gaia SPA芳療按摩體驗。圖/大地酒店提供
豪華大禮包內含SPA千元抵用券，可使用於The Gaia SPA芳療按摩體驗。圖/大地酒店提供

大地酒店即將迎來開幕10周年慶，特別推出「感恩回饋-買萬送萬」住房專案，即日起開放預訂，每日僅限量5間，憑此專案入住，即附贈總價值高達1萬元的豪華大禮包

大禮包內含5千元的餐飲抵用金，可於飯店內3間餐廳使用。另有2千元的住房禮賓券可升等房型。再附贈The Gaia SPA、大眾風呂、獨立湯屋等三處休閒設施各1千元的抵用金。專案更推出史無前例的抽獎活動，每房皆可獲得一張抽獎券，有機會抽中免費入住價值6萬6千元、擁有270度環景絕美景致的「大地套房」。

「感恩回饋-買萬送萬」住房專案，提供奇岩雙人房一晚住宿，並附贈兩客早餐及Welcome Drink。此外，每個房間皆使用寶格麗洗沐備品與Dyson吹風機，還有一份價值1萬元的專屬好禮包，每房再附送一張摸彩券。

大地酒店表示，飯店將於3月24日迎來開幕10周年，這份滿滿的心意旨在回饋10年來每一位支持大地酒店的顧客，希望在這個特別的時刻，能讓大家感受到大地傳遞的最真摯感恩之情。

豪華大禮包內含2千元的住房禮賓券，可用於房型升等或加床服務。圖/大地酒店提供
豪華大禮包內含2千元的住房禮賓券，可用於房型升等或加床服務。圖/大地酒店提供
豪華大禮包內含5千元的餐飲抵用金，可於飯店內3間餐廳盡情享用美味大餐。
豪華大禮包內含5千元的餐飲抵用金，可於飯店內3間餐廳盡情享用美味大餐。
豪華大禮包內含大眾風呂、獨立湯屋等1千元抵用券。圖/大地酒店提供
豪華大禮包內含大眾風呂、獨立湯屋等1千元抵用券。圖/大地酒店提供

大禮包 酒店 飯店

延伸閱讀

國泰金控任「金融科技產業聯盟」 異業生態共創工作圈召集人

遠東銀Bankee金融客群快閃信貸 推2.65%一段式利率

歐盟第16輪對俄制裁 將於俄國全面侵烏3周年生效

陸1月FDI年減13% 官方急推2025穩外資方案

相關新聞

吃泰菜抽曼谷機加酒！桃園大溪威斯汀3泰廚登台獻藝

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店於3月1日至6月1日首度推出「泰繽紛」威斯汀泰國美食祭，邀請萬豪國際集團五星級姐妹酒店曼谷素萬...

買1萬送1萬、再抽套房免費住！大地酒店10周年超狂方案

大地酒店即將迎來開幕10周年慶，特別推出「感恩回饋-買萬送萬」住房專案，即日起開放預訂，每日僅限量5間，憑此專案入住，即...

素質在哪？三創NIKE特賣會最俗下殺2折 現場變大型垃圾場

NIKE近日在台北三創園區舉行特賣會，鞋款最低殺到2折，吸引大批民眾前來搶購。然而，有網友在社群平台分享特賣會照片，可以看到現場鞋盒和鞋子散落一地，雜亂程度堪比垃圾堆，讓不少人搖頭感嘆客人「素質極差」。

LINE Pay搶優惠 指定店家滿額抽888大紅包、Klook週五下單最高5%回饋

無現金支付交易超熱絡，LINE Pay年後再推新優惠，6月30日前全台精選餐飲旅宿、咖啡店、酒吧消費都有機會抽紅包，於指...

福勝亭應援中華隊！買豬排定食套餐 主餐免費送

2025 WBC世界棒球經典賽資格賽即將於2月21開打，日式豬排連鎖餐廳「福勝亭」也一起應援中華隊。即日起至2月27日，...

租約到期全館8折…九如大賣場彰化大埔路湧搶便宜人潮

位在彰化市大埔路知名的九如大賣場，由於物美價廉，是附近民眾很重要的消費場所，不過，賣場昨天卻掛出「租約到期，全館8折」布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。