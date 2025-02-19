饗賓iEAT點數5月2日到期 20點有機會抽中「饗 A Joy」雙人餐券
近300萬名的饗賓集團「iEAT饗愛吃」APP會員注意，去年消費累積的點數將於2025年5月2日到期失效，「iEAT饗愛吃」於5月2日前推出兩大加碼活動。活動一為「小點數抽大禮」，20點就能兌換抽獎券，有機會抽中Vermicular IH 琺瑯電子鑄鐵鍋及饗 A Joy雙人券等多項好禮，兌換越多張，中獎機率越高。活動二為「你兌點我贈點」，以愛吃點數兌換優惠券，並至門市消費使用，加碼贈10點，使用越多張，贈送越多點。
饗賓集團祭出「終點戰」攻略，活動一「小點數抽大禮」於5月2日前至「iEAT饗愛吃」票券專區，使用點數20點兌換抽獎券，即可獲得一次抽獎機會。每兌換一張即增加一次抽獎機會，兌換後的抽獎券不得轉贈、退還。可抽價值29,500元的Vermicular IH 琺瑯電子鑄鐵鍋、價值21,500元的Vermicular MINI IH 琺瑯電子鑄鐵鍋、「饗 A Joy」 雙人餐券，以及「饗饗」/「旭集」通用雙人餐券等多項好禮，5月8日將於「iEAT饗愛吃」官網公告中獎名單。
活動二「你兌點我贈點」，則於5月2日前以iEAT愛吃點數於票券專區兌換任一品牌優惠券，並於門市消費結帳時出示、核銷使用，即可加贈10點，活動贈點將於5月13日發放歸戶。
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