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LINE Pay搶優惠 指定店家滿額抽888大紅包、Klook週五下單最高5%回饋

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
指定精選飯店或享用米其林餐點，消費滿額可抽LINE POINTS 888點紅包。圖／LINE Pay提供
指定精選飯店或享用米其林餐點，消費滿額可抽LINE POINTS 888點紅包。圖／LINE Pay提供

無現金支付交易超熱絡，LINE Pay年後再推新優惠，6月30日前全台精選餐飲旅宿、咖啡店、酒吧消費都有機會抽紅包，於指定精選店家消費滿百元並以LINE Pay付款，即贈8.8折優惠券1張，再抽最高LINE POINTS 188點紅包；指定精選飯店或享用米其林餐點，消費滿額贈9折優惠券還可抽LINE POINTS 888點紅包。若綁定中國信託LINE Pay卡付款，指定店家單筆滿300元、精選飯店餐廳單筆滿2,500元，再享5%的點數回饋。

2月每週五於Klook官網或手機APP消費，不限品項、種類，無論是買機票、訂飯店，買體驗行程、景點門票，或是看藝文表演，只要結帳時使用LINE Pay付款，單筆消費滿3,000元即可獲得LINE POINTS 5%回饋，優惠可與網站折扣疊加使用，最近有計劃出國旅遊的民眾，一定要把握機會下單。如果是前往韓國旅遊，於新羅免稅店、LINE FRIENDS SQUARE、INNISFREE等指定商店，綁定指定卡種及銀行卡片付款，還可享最高30%回饋。

連假出門走走或看電影前，也別忘了使用LINE Pay「週週領券」的功能，打開LINE Pay好康地圖即有機會領取10～150元不等的優惠券，包含美麗華大直影城、秀泰影城、喜樂時代影城、尚順育樂天地等都有40元的優惠券可免費領取。

除了消費享受回饋，年後也有許多民眾選擇加碼投資理財，為自己賺進更多收入。全盈+PAY去年首創綁定電支帳戶買股票的「口袋盈家」服務，最快只需10分鐘即可完成線上開戶，最低門檻只要100元即可存股。即日起至6月30日止，新開立口袋證券且設定全盈+PAY作為入金帳戶，完成開戶後30日內，享無限次免跨轉手續費，綁定全盈+PAY交易一筆，再送全家10萬Fa點（限量1,000名）。於指定銀行開立數位帳戶並綁定完成，最高再享600元回饋。

全盈+PAY攜口袋證券 「口袋盈家」，電支帳戶就可以輕鬆買股票。圖／全盈支付提供
全盈+PAY攜口袋證券 「口袋盈家」，電支帳戶就可以輕鬆買股票。圖／全盈支付提供

Klook LINE Pay 出國旅遊 飯店

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