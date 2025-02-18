素質在哪？三創NIKE特賣會最俗下殺2折 現場變大型垃圾場

NIKE近日在台北三創園區舉行特賣會，鞋款最低殺到2折，吸引大批民眾前來搶購。然而，有網友在社群平台分享特賣會影像，可以看到現場鞋盒和鞋子散落一地，雜亂程度堪比垃圾堆，讓不少人搖頭感嘆客人「素質極差」。

根據網友分享，特賣會上一開始喊出的優惠包括「全館鞋款6折起，任選2件再7折，任選5件再6折」，但實際到場後，發現一些鞋款甚至低至2折起。原本整齊的店內，沒多久就擠滿人潮，場面變得相當混亂，許多鞋盒不僅被打開，甚至完全散落在地上，走道都被擋住，顧客不得不跨過一堆鞋子才能繼續逛。

有網友在貼文中表達不滿，批評一部分顧客素質極差，前一天的特賣會至少鞋盒還是整理過的，當天直接變調，讓店員工作更加辛苦。對此，引起不少網友共鳴，「一群乞丐這輩子沒買過鞋一樣」、「便宜就會讓人露出噁心的一面」、「感覺像在垃圾堆裡面撿拾」。

也有網友透露，看見店員無奈地坐在地上整理亂七八糟的鞋子，不禁為他感到心疼，認為NIKE應該幫員工加薪，來補償他們的辛勞。

此外，也有店員公開回應，大部分年輕顧客的素質都很高，挑選完鞋子後會幫忙整理，而「年長一點的阿姨們不好說」。