福勝亭應援中華隊！買豬排定食套餐 主餐免費送
2025 WBC世界棒球經典賽資格賽即將於2月21開打，日式豬排連鎖餐廳「福勝亭」也一起應援中華隊。即日起至2月27日，截圖優惠內用、外帶點「開運豬排定食套餐」，直接送「鮮嫩炸雞柳定食」，原價610元超值價只要399元，兩人同行平均不到200元，吃飽又吃好。
福勝亭全台71家門市同步推出限定優惠，只要憑活動截圖到店，點「開運豬排定食+胡麻玉米筍+和風豆腐+飲料*2」，現場加碼送「鮮嫩炸雞柳定食」，內用還享白飯、味噌湯、高麗菜絲免費續加，超值又滿足。
開運豬排定食是店內招牌，外皮炸至金黃酥脆，內裡保有鮮嫩口感，搭配特製醬料，風味濃郁。鮮嫩炸雞柳定食則以獨家醃料入味，高溫油炸後外酥內嫩，咬下仍保有肉汁，是店內另一受歡迎的選擇。
這次勝利應援套餐限時推出，適合與親友一同享用，在福勝亭邊品嚐美食，邊為中華隊加油。
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