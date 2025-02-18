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租約到期全館8折…九如大賣場彰化大埔路湧搶便宜人潮

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
位在彰化市大埔路知名的九如大賣場，昨天掛出「租約到期，全館8折」布條，吸引許多民眾前往搶便宜。圖／民眾提供
位在彰化市大埔路知名的九如大賣場，昨天掛出「租約到期，全館8折」布條，吸引許多民眾前往搶便宜。圖／民眾提供

位在彰化市大埔路知名的九如大賣場，由於物美價廉，是附近民眾很重要的消費場所，不過，賣場昨天卻掛出「租約到期，全館8折」布條，期限是2月25日，吸引許多民眾前往搶便宜，業者表示，會另找據點營業。

九如大賣場大埔店今天證實因租約到期，必須停止營業，另覓據點營業，在2月25日前，全館8折，但食品、菸、酒例外。

九如大賣場業者表示，大埔店已經經營約30年，如今因租約停止營業，也沒有辦法，未來將另覓據點重新營業，地點可能在大埔路，也可能不是，請舊雨新知靜候。

九如大賣場大埔店主要販售家庭裝修的DIY 百貨賣場，品項繁多，由於價格便宜，雖然面對電商等競爭，生意仍然很好。因此，當九如宣布停業，並全館打8折後，很多民眾即趕往搶便宜。

住附近的陳太太說，昨天晚間路面九如大埔店時，發現店門前停滿汽機車，店內擠滿大量顧客，待仔細一看，才發現「租約到期，全館8折」布條，也急忙前往搶貨，包括電源線、燈泡、清洗用具等居家物品，滿載而歸。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

大埔 賣場 電商

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