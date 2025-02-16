繼光香香雞「地瓜球買1送1」！ 摩斯、SUBWAY新堡登場

隨著2025年WBCQ世界棒球經典賽資格賽到來，「繼光香香雞」特別推出「香雞應援餐」限定優惠活動與應援套餐。「一擊棒香雞應援餐」內含香酥大腿排、墨魚甜不辣、經典芝麻球組合，每套219元；「豪華海陸三拼香雞應援餐」內含大份香香炸雞、中份阿根廷魷魚、蒜脆杏鮑菇，每套308元。限時供應至3月2日。此外，2月22日至2月24日、3月2日至3月3日，凡於指定日期內至全台繼光香香雞門市消費，即可享「甜心地瓜球買1送1」優惠。

「SUBWAY」本季推出春季主打「黑胡椒嫩豬潛艇堡」，採用100%台灣嫩豬，以醬油、米酒、糖醃漬而成，再撒上辛香黑胡椒點綴，呈現出如同黑胡椒豬柳的日常風味。SUBWAY推薦搭配生菜、洋蔥、青椒，再淋上橄欖油，帶來專屬的家常滋味。6吋售價150元起，加價10元可升級「火焰烤餅」餅皮。另外於即日起至4月29日期間，凡消費即可享6片裝餅乾加購優惠，原價138元，加購優惠價120元。

「摩斯漢堡」以「春饗好食櫻花季」為主題，推出多款季節限定新品。「海老粉饌堡」嚴選3隻完整新鮮白蝦製成鮮蝦天婦羅，搭配蕃茄、萵苣與季節限定粉紅漢堡麵包，淋上特調千島醬調味，每份110元。「櫻花蝦海洋珍珠堡」以東港櫻花蝦加入台灣米飯製成櫻花蝦米飯，搭配日式海洋天婦羅、生菜與粉紅醬，帶來層次風味，每份120元。