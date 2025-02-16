HAPPY GO攜手百貨與量販驚喜兌 最高點數10倍贈

HAPPY GO搶攻消費商機，攜手百貨與量販通路祭出多重優惠活動，放大點數價值，遠東百貨、遠企購物中心推出快閃兌點優惠活動，最高享有50點兌換200元紅利券超值驚喜兌；量販店愛買則祭出期間限定點數10倍贈，鼓勵卡友慶祝情人節同時，把握年後第一個連假聰明、精彩消費。

HAPPY GO表示，遠東百貨祭出好康限時快閃活動，2月17日起至3月6日使用HAPPY GO 50點即可兌換200元紅利券，每消費百貨服飾單筆1000元即可抵用1張，全台限量2萬份數量有限送完為止，每個身份證僅限兌換1份，還未購買情人節禮物的卡友，不論是送禮自用都能輕鬆購足，享受方便又豐富的購物體驗。

HAPPY GO指出，遠企購物中心則祭出雙重優惠活動，即日起至2月28日只要是HAPPY GO卡友全館消費不限金額即可直接獲得加碼HAPPY GO 30點；歡慶元宵節小過年，再加碼推出限時點數放大優惠，即日起至2月16日使用HAPPY GO 100點即可兌換200元紅利券，HAPPY GO卡友全館單筆消費滿2000元還可以獲得彩繪燈籠DIY組，一同慶元宵。

HAPPY GO表示，量販店愛買提供生鮮食品、日常生活、寵物用品等全方位商品，滿足消費者一站式購物需求。HAPPY GO長期與愛買合作，攜手推出豐富的累兌點優惠活動，給予卡友更多元的聰明購物體驗。

HAPPY GO表示，根據統計，2024年度HAPPY GO整體於愛買通路兌點人數相較2023年成長近2成，其中7~9月的中元節檔期及12月份春節刮刮卡活動更是兌點的高峰月，顯現節慶檔期活動更能加倍引起卡友消費。