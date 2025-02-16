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新竹喜來登「竹苗相挺」縣市民優惠 下午茶兩人同行享7折

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹喜來登「竹苗相挺縣市民餐飲優惠」推「大廳咖啡吧」午間半自助沙拉吧，三人同行一人免費。業者／提供
新竹喜來登「竹苗相挺縣市民餐飲優惠」推「大廳咖啡吧」午間半自助沙拉吧，三人同行一人免費。業者／提供

新竹喜來登大飯店延續去年推出新竹縣、市民餐飲優惠的熱烈迴響，今年再度於2月17日至3月31日推出縣、市民專屬回饋，適用優惠地區更擴大至苗栗縣。活動期間，每週一至週四推出最低7折餐飲優惠，新竹及苗栗縣市民憑身分證或相關證明即可享「盛宴自助餐廳」、「大廳咖啡吧」、「迎月庭鐵板與日式料理」及「采悅軒中餐廳」各專屬餐飲折扣。

新竹喜來登大飯店表示， 居住於新竹及苗栗縣市民眾，於2月17日至3月31日每週一至週四，憑新竹、苗栗縣市身分證或該地區水電瓦斯帳單即可享有「盛宴自助餐廳」下午茶兩位成人同行7折優惠及晚餐不限人數全面7折。「大廳咖啡吧」午間半自助沙拉吧，三人同行一人免費。

「迎月庭鐵板與日式料理」午餐、晚餐期間消費滿2,000元現折200元，依此類推。「采悅軒中餐廳」午餐、晚餐消費滿1,000元現折200元，消費折抵無上限。

上述免費或優惠需另加原價10%服務費，更多「竹苗相挺縣市民餐飲優惠」請洽新竹喜來登大飯店03 620 6000轉接各餐廳。

新竹喜來登推「竹苗相挺縣市民餐飲優惠」，其中「盛宴自助餐廳」兩人同行下午茶吃到飽享7折回饋。業者／提供
新竹喜來登推「竹苗相挺縣市民餐飲優惠」，其中「盛宴自助餐廳」兩人同行下午茶吃到飽享7折回饋。業者／提供

喜來登 消費 餐飲

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