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花蓮民宿推地震安心優惠 震度3級以上就有7折…6級以上免費

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮去年發生千起地震，在地觀光旅宿受重創，吉安鄉卡樂弗童話莊園民宿推出「地震安心優惠價」，入住當天依據在地震度給折扣，6級以上免費。圖／取自卡樂弗民宿臉書
花蓮去年發生千起地震，在地觀光旅宿受重創，吉安鄉卡樂弗童話莊園民宿推出「地震安心優惠價」，入住當天依據在地震度給折扣，6級以上免費。圖／取自卡樂弗民宿臉書

花蓮去年發生0403地震，重創在地觀光、旅宿，連同餘震，去年發生千次地震，吉安一家民宿推出「地震安心優惠」，入住當天依據中央氣象署在吉安報出的震度給折扣，3級以上就有7折，超過6級免費入住。

吉安卡樂弗童話莊園民宿走浪漫童話風，有戲水池、童趣溜梯主題房等，在地營業7年，同樣受到地震影響，去年震後訂房退光光。業者林小姐表示，去年6月國旅補助上路後一度有點回溫，但後續又遇到接連颱風，影響旅客信心。

她說，最近又有地震，因民宿是自建，建物符合耐震標準，是安全的建築，靈機一動乾脆推出「地震安心優惠」，根據入住當天中央氣象署報出的花蓮吉安鄉震度，給遊客折扣價，震度3度是定價7折，4級是5折、5級是3折，若是震度6級以上，就免費入住，近日推出以來，接到不少詢問電話。

地震安心價11日推出，根據中央氣象署資料，11日晚間10時花蓮近海發生芮氏規模4.0地震，但吉安震度未達3級。

花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾表示，去年0403地震後住宿率低迷，一段時間不到1成，目前慢慢回溫到2成，已有正向的成長；花蓮縣府觀光處長余明勲表示，這間民宿販賣的是安全感，也是販賣花蓮的耐震指數，花蓮去年有千餘起地震，若地震成為花蓮人的日常，透過這種特殊行銷模式，能夠讓旅客感到安心。

吉安 地震 花蓮

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