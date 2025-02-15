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經典賽／大巨蛋經濟再起 北市推憑門票領300元商圈、夜市折抵券

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
世界棒球經典賽資格賽2月20日在大巨蛋開打。圖為去年12強賽中華隊對上韓國隊，球迷帶巨幅國旗進場加油。本報資料照／記者曾原信攝影
世界棒球經典賽資格賽2月20日在大巨蛋開打。圖為去年12強賽中華隊對上韓國隊，球迷帶巨幅國旗進場加油。本報資料照／記者曾原信攝影

台北大巨蛋一連串棒球賽事、演唱會帶動「大巨蛋經濟」，北市府延續12強棒球賽熱潮，搭上世界棒球經典賽資格賽，推「大巨蛋Home Run遊台北」活動，2月20日起憑門票可領300元折抵券，還有機會抽中「與中華隊一起前進小組賽」雙人來回機票。

世界棒球經典賽資格賽將於2月21日至23日、25日在大巨蛋開打，產發局表示，2月20日至3月2日開放票券登錄領取商圈及夜市折抵券，包含2張「100元商圈券」及1張「100元夜市券」，數量有限，折抵券2月20日即可使用至3月20日，使用完還能抽人氣球員簽名球等超值好禮。

產發局也說，只要在官網完成票券登錄，不論是否有領取折抵券，皆有機會可抽「與中華隊一起前進小組賽」雙人來回機票。不論小組賽是選在日本東京、波多黎各聖胡安、美國休士頓或邁阿密，中華隊在哪、球迷的熱情就跟隨到哪。「最優惠的大巨蛋球賽配套活動，不用門檻登錄直接送。」

產發局建議，民眾可直接透過台北通首頁活動Banner登錄票券，領券方便又快速。台北通無法及時下載註冊完成者，也可先行至活動官網登錄，下載註冊完成後將會陸續派券。詳情可查詢「大巨蛋Home Run遊台北」活動官網、臉書粉專「台北市商業處-我是商Ya人」。

不只觀賞精彩賽事，美食商圈許多商家也推出持票根享優惠活動，此次特約店家遍及全市商圈及夜市，超過500間店家攤商熱情響應。

世界棒球經典賽資格賽2月21日至23日、25日在大巨蛋開打，凡2月20日至3月2日登錄票券即可領取200元商圈、100元夜市的折抵券，數量有限。圖／台北市產發局提供
世界棒球經典賽資格賽2月21日至23日、25日在大巨蛋開打，凡2月20日至3月2日登錄票券即可領取200元商圈、100元夜市的折抵券，數量有限。圖／台北市產發局提供

北市府 夜市券 大巨蛋

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