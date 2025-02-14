快訊

高雄分屍案打撈再有斬獲 高雄港碼頭尋獲4塊遺骸將送鑑定

超徵5千億 採納藍營建議全民普發1萬元？賴總統表態了

獨／懸缺一個月！台灣高鐵董座人選出爐 可望由「他」出任

中華航空推出「2025迎春專案」 台灣出發最低85折起

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
華航推出「2025迎春專案」，台灣出發最低85折起。聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影
華航推出「2025迎春專案」，台灣出發最低85折起。聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影

華航（2610）推出「2025迎春專案」，台灣出發最低85折起，優惠專案銷售至2025年2月27日止，旅遊期間即日起至2025年11月30日(部分航線適用日期略有不同)。包括，首爾5,949元起、曼谷4,785元起、洛杉磯（安大略）21,590元起、墨爾本、雪梨17,835元起等。

華航指出，此次迎春專案超值優惠，無論是計畫春假、夏日旅行或是想在秋季漫遊的旅客，皆可透過本次優惠專案搶購超值機票，輕鬆安排跨國旅行。本次專案特別推出多條亮點航線，提供極具吸引力的未稅優惠票價，包含，首爾5,949元起、宿霧4,350元起、新加坡5,481元起、吉隆坡6,785元起、曼谷4,785元起、香港3,144元起、維也納24,570元起、布拉格25,025元起、洛杉磯（安大略）21,590元起、洛杉磯18,274元起、墨爾本、雪梨17,835元起、布里斯本16,965元起、奧克蘭18,270元起。

中華航空持續精進航班服務，提供舒適的機艙體驗與高品質機上餐飲，並透過豐富的航點布局，讓旅客無論是商務差旅、家庭旅遊或個人探險，都能享受便捷且愉悅的飛行體驗，使每一段旅程都充滿期待與舒適。相關優惠可前往官方網站或下載華航APP，透過各大旅行社訂購機票。

機票 華航

延伸閱讀

石油巨頭英國石油進軍日本 開發北海道太陽能專案

盧秀燕看氣爆民眾「手抖到不行」 今拍板成立3專案 協助心理輔導

影／北市警局執行掃蕩黑幫專案 擴大臨檢聲色場所

華航空調故障滯留4小時 旅客小年夜留宿曼谷今天返台

相關新聞

中華航空推出「2025迎春專案」 台灣出發最低85折起

華航（2610）推出「2025迎春專案」，台灣出發最低85折起，優惠專案銷售至2025年2月27日止，旅遊期間即日起至2...

肉盤買1送1、打卡送飲料！「無老鍋」進駐永康街商圈

鼎王集團旗下連鎖鍋物「無老鍋」，近期正式進駐永康街商圈，開設北市第4間門市，店內採複合式型態，提供多款鍋物料理，並獨家推...

年後出清…全聯超夯禮盒殺到5折下 網友手刀搶：比散裝還便宜

過年期間民眾拜訪親友、送禮，各家廠商紛紛推出禮盒搶搭年節商機，隨著元宵節來臨，春節正式結束，禮盒商品也開始打折促銷。一家以「乳加」產品知名的廠牌禮盒，原價298元下殺到129元，吸引民眾搶購，一名網友買到後開心發文，吸引逾人按讚推薦。

熱身賽告捷！全家便利商店應援中華隊「豪禮抽電視」贏一場多一台　限時3天「喝的霜淇淋」買一送一

世界棒球經典賽資格賽即將於2月21日點燃戰火，昨日（2月12日）中華隊更在熱身賽以4：3拿下首勝，全民引頸期待球隊在正式...

棒球經典資格賽將開打！7-ELEVEN限時5天推「替球員加油」優惠　指定小吃、飲料這時買最划算

為2026年準備，全球關注的棒球經典資格賽即將在台北大巨蛋開打，7-ELEVEN以全店優惠、OPEN! CHANNEL數...

熱身賽告捷！全家應援中華隊 抽豪禮電視助陣

2025年世界棒球經典賽資格賽即將於2月21日點燃戰火，全國球迷無不熱血沸騰。12日中華隊更在熱身賽以4:3拿下首勝，全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。