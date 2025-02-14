中華航空推出「2025迎春專案」 台灣出發最低85折起

華航（2610）推出「2025迎春專案」，台灣出發最低85折起，優惠專案銷售至2025年2月27日止，旅遊期間即日起至2025年11月30日(部分航線適用日期略有不同)。包括，首爾5,949元起、曼谷4,785元起、洛杉磯（安大略）21,590元起、墨爾本、雪梨17,835元起等。

華航指出，此次迎春專案超值優惠，無論是計畫春假、夏日旅行或是想在秋季漫遊的旅客，皆可透過本次優惠專案搶購超值機票，輕鬆安排跨國旅行。本次專案特別推出多條亮點航線，提供極具吸引力的未稅優惠票價，包含，首爾5,949元起、宿霧4,350元起、新加坡5,481元起、吉隆坡6,785元起、曼谷4,785元起、香港3,144元起、維也納24,570元起、布拉格25,025元起、洛杉磯（安大略）21,590元起、洛杉磯18,274元起、墨爾本、雪梨17,835元起、布里斯本16,965元起、奧克蘭18,270元起。

中華航空持續精進航班服務，提供舒適的機艙體驗與高品質機上餐飲，並透過豐富的航點布局，讓旅客無論是商務差旅、家庭旅遊或個人探險，都能享受便捷且愉悅的飛行體驗，使每一段旅程都充滿期待與舒適。相關優惠可前往官方網站或下載華航APP，透過各大旅行社訂購機票。