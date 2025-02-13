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肉盤買1送1、打卡送飲料！「無老鍋」進駐永康街商圈

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
無老鍋永康店近期正式開幕，為品牌在台北第4間分店。圖／無老鍋提供
無老鍋永康店近期正式開幕，為品牌在台北第4間分店。圖／無老鍋提供

鼎王集團旗下連鎖鍋物「無老鍋」，近期正式進駐永康街商圈，開設北市第4間門市，店內採複合式型態，提供多款鍋物料理，並獨家推出「A5和牛鮑魚頂級海陸雙饗」、「龍蝦鮑魚極緻雙饗」、「初戀芒果青」等餐點。為慶祝新店開幕，2月27日前，平日消費滿額享「梅花豬肉買1送1」，還有「評論打卡送茶飲」等不同方案。

全新開幕的「無老鍋永康店」，座落於永康街上，規劃三層樓空間，採用新東方風格設計，使用溫潤簡約的大理石，搭配窗花、雕刻、木質桌椅等元素，加上古銅、青綠、金色系色彩，營造出雅緻又現代簡約的風格。同時店內採複合式型態，除了麻辣鍋物外，還設有飲料吧台，同步提供飲料內用和外帶服務。

永康店延續提供招牌的「麵包豆腐白湯鍋」及「辣香鍋」等湯頭，還有口感細緻的「冰淇淋豆腐」、「麵包豆腐」、「薄片鴨血」等食材與多款肉品。永康店還獨家推出「A5和牛鮑魚頂級海陸雙饗」和「龍蝦鮑魚極緻雙饗」，各為2,788、1,688元，讓民眾一次享受海陸滋味。同時永康店並獨家打造爽口甜品「初戀芒果青」，酸甜清爽開胃，另還有「流沙白糖粿」，帶來經典的台灣滋味。各為68、98元。

為慶祝永康店新店開幕，即日起至3月31日消費並於Google評論好評打卡，免費送指定茶飲。針對全台門市，即日起至2月27日平日內用滿2,500元，享「梅花豬肉買1送1」優惠。

永康店限定「A5和牛鮑魚頂級海陸雙饗」。圖／無老鍋提供
永康店限定「A5和牛鮑魚頂級海陸雙饗」。圖／無老鍋提供
永康店限定「龍蝦鮑魚極緻雙饗」。圖／無老鍋提供
永康店限定「龍蝦鮑魚極緻雙饗」。圖／無老鍋提供
無老鍋進駐永康街商圈，推出多款開幕優惠。圖／無老鍋提供
無老鍋進駐永康街商圈，推出多款開幕優惠。圖／無老鍋提供

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