年後出清…全聯超夯禮盒殺到5折下 網友手刀搶：比散裝還便宜

過年期間民眾拜訪親友、送禮，各家廠商紛紛推出禮盒搶搭年節商機，隨著元宵節來臨，春節正式結束，禮盒商品也開始打折促銷。一家以「乳加」產品知名的廠牌禮盒，原價298元下殺到129元，吸引民眾搶購，一名網友買到後開心發文，吸引逾人按讚推薦。

一名網友在臉書社群「我愛全聯-好物老實說」發文貼出一款零食禮盒照，內容物包括6種不同的巧克力及餅乾。據了解，這款禮盒過年期間原價要298元，越近年節尾聲，賣場也開始打折促銷，現在只要129元就可以買到，折扣殺到近4折，讓原PO開心表示「哇嘛買到（我也買到）」。

貼文曝光吸引逾千人按讚，許多網友推薦「裡面的口味都很好吃，我家快吃完了」、「聰明❤️❤️❤️真的好吃，品項又多，數量不少」、「年後這款的所有的通路，皆降價為129元，所以非常值得，好吃」。還有不少人哀嘆，「真好，高雄都買不到…」、「我們這都直接收掉，沒特價」。

另有人認為禮盒包裝也要算成本：「說不定另外買單包裝的還比較便宜」。對此，多位網友表示，「特價後好像比散裝便宜」、「內容物若要單買是很貴的，所以非常值得129的」、「我結帳的時候，有先去看單包裝的價格，換算完，每公克價格，禮盒比較便宜，約二分之一價格，我買義美蛋捲禮盒」。另有網友提醒，「有看見禮盒就去結帳刷看看，很多店沒換價格牌，有換的店都被掃完了」。