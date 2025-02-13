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熱身賽告捷！全家便利商店應援中華隊「豪禮抽電視」贏一場多一台　限時3天「喝的霜淇淋」買一送一

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全台全家便利商店店舖與球迷們一起為中華隊加油，即日起至3月4日於實體店舖或「FamiNow」外送平台單筆消費滿200元，並於結帳時出示會員條碼或報會員，及可獲得「應援抽獎趣」抽獎券一張（可累贈），有機會抽中75吋大電視。圖／全家便利商店提供
全台全家便利商店店舖與球迷們一起為中華隊加油，即日起至3月4日於實體店舖或「FamiNow」外送平台單筆消費滿200元，並於結帳時出示會員條碼或報會員，及可獲得「應援抽獎趣」抽獎券一張（可累贈），有機會抽中75吋大電視。圖／全家便利商店提供

世界棒球經典賽資格賽即將於2月21日點燃戰火，昨日（2月12日）中華隊更在熱身賽以4：3拿下首勝，全民引頸期待球隊在正式賽事中大放異彩。為與球迷一同應援，全家便利商店推出一系列優惠活動，即日起至3月4日全店（含FamiNow外送）指定商品單筆消費滿200元即可抽75吋電視，Let’s Café與FamiCollection推出賽事限定包裝；「全家行動購」更推出限量應援周邊商品，讓球迷們用最潮的裝備為中華隊吶喊。

全台「全家」店舖與球迷們一起為中華隊加油，即日起至3月4日於實體店舖或「FamiNow」外送平台單筆消費滿200元，並於結帳時出示會員條碼或報會員，及可獲得「應援抽獎趣」抽獎券一張（可累贈），有機會抽中75吋大電視；響應球賽的熱血激昂氛圍，只要中華隊勝出一場賽事，即加碼再抽一台。此外，「全家」與2025年世界棒球資格經典賽合作，為獨家取票通路，消費者即日起可至全台「全家」FamiPort機台領取球賽票券，憑票根還可享Fami!ce霜淇淋（不限口味）單支39元、Let’s Café小杯單品美式咖啡29元（原價60元）等多種優惠。

「全家行動購」通路獨家授權販售多款中華隊應援法批、球服、球帽、加油棒等好物，更有CT AMAZE女孩們的周邊抱枕、應援毛巾等，值得收藏。首推2025年世界棒球資格經典賽紀念球，多款式可供球迷選購，限量商品將於2月25日起陸續出貨，數量有限售完為止。

全家「FamiNow」外送即日起至3月4日單筆消費滿149元，即可享外送0元運費優惠，在家也能輕鬆享受「全家」美食。SOHOT炎選話題商品「桶裝炸雞」即日起也能透過「FamiNow」外送到家（SOHOT炎選導入店限定販售），可選購全雞腿桶或全雞腿排兩種桶餐（8入），原價472元，使用「FamiNow」外送即享優惠價320元。

此外，2月14日至2月17日於全台「全家」指定店舖購買Fami!ce「喝的霜淇淋」可享買一送一優惠，FamiCollection四季春青茶、Hershey's好時巧酥白可可風味片等飲料零食同享同品項買一送一。2月14日至2月17日持指定信用卡、玉山wallet／全盈支付單筆消費滿300元立折30元；指定商品單筆消費滿688元，再送好禮3選1兌換券（不累贈），可免費兌換易手抽抽取式廚房紙巾、林鳳營鮮乳（936ml）或旺旺雪之月雪餅三選一。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、APP公告為準。

應援中華隊，全家便利商店Let’s Café換上2025年世界棒球資格經典賽新衣。圖／全家便利商店提供
應援中華隊，全家便利商店Let’s Café換上2025年世界棒球資格經典賽新衣。圖／全家便利商店提供
全家便利商店外送平台「FamiNow」即日起至3月4日推出外送免運優惠，單筆消費滿149元即可享有外送費0元；選購SO HOT嚴選炸雞桶可享320元超值優惠價。圖／全家便利商店提供
全家便利商店外送平台「FamiNow」即日起至3月4日推出外送免運優惠，單筆消費滿149元即可享有外送費0元；選購SO HOT嚴選炸雞桶可享320元超值優惠價。圖／全家便利商店提供
力挺中華隊迎戰，全家便利商店Let’s Café特大杯杯款、FamiCollection茶飲換上與2025年世界棒球資格經典賽期間限定包裝。圖／全家便利商店提供
力挺中華隊迎戰，全家便利商店Let’s Café特大杯杯款、FamiCollection茶飲換上與2025年世界棒球資格經典賽期間限定包裝。圖／全家便利商店提供
「全家行動購」通路獨家授權販售多款中華隊應援法批、球服、球帽、加油棒等好物，更有CT AMAZE女孩們的周邊抱枕、應援毛巾等。圖／全家便利商店提供
「全家行動購」通路獨家授權販售多款中華隊應援法批、球服、球帽、加油棒等好物，更有CT AMAZE女孩們的周邊抱枕、應援毛巾等。圖／全家便利商店提供
力挺中華隊迎戰，全家便利商店Let’s Café特大杯杯款、FamiCollection茶飲換上與2025年世界棒球資格經典賽期間限定包裝。圖／全家便利商店提供
力挺中華隊迎戰，全家便利商店Let’s Café特大杯杯款、FamiCollection茶飲換上與2025年世界棒球資格經典賽期間限定包裝。圖／全家便利商店提供

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