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棒球經典資格賽將開打！7-ELEVEN限時5天推「替球員加油」優惠　指定小吃、飲料這時買最划算

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN以全店優惠、OPEN! CHANNEL數位看板聯播網直播兩大做法，自2月21日至2月25日限時5天推出「替球員加油三支付滿額立折」活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN以全店優惠、OPEN! CHANNEL數位看板聯播網直播兩大做法，自2月21日至2月25日限時5天推出「替球員加油三支付滿額立折」活動。圖／7-ELEVEN提供

為2026年準備，全球關注的棒球經典資格賽即將在台北大巨蛋開打，7-ELEVEN以全店優惠、OPEN! CHANNEL數位看板聯播網直播兩大做法，自2月21日至25日限時5天推出「替球員加油三支付滿額立折」活動、最高回饋12%，觀賽必備的各種小吃、飲料指定款最下殺5折起；指定1,500家門市的OPEN！CHANNEL數位看板聯播網Live直播中華隊場次，邀請全民零距離替球員們加油打氣、點燃全民棒球魂，熱血集氣贏得下一面金牌機會。

迎接新一波國際賽事資格賽商機，7-ELEVEN「替球員加油三支付滿額立折」活動自2月21日至2月25日限時5天全台7,000家門市開跑，活動期間憑icash2.0、icash Pay、OPEN錢包三大支付工具，購買CITY系列、零食、糖果、泡麵等指定12大類別商品，結帳金額250元立折25元，滿1,000元立折100元再加碼送20點OPENPOINT、回饋達12%。不僅如此，觀賽最對味的各種炸物、燒烤小食於全台限定80家門市提供哈燒專櫃服務，活動期間還有全品項任選第2件9折（價低者折），必嗑夯品椒鹽大雞排、韓式起司熱狗同享優惠。

觀賽必嗑的御料小館椒鹽鹹酥雞、名古屋人氣店家「世界的山將」聯名夢幻雞翅與唐揚雞、韓風拌拌炸雞等近50款冷凍即食微波品項即日起至3月4日任選2件95折、4件88折；即日起至3月4日超過百款指定品牌飲料分別祭出買1送1、第2件最低5折起等豐富優惠，必買單品如買1送1的果漾蘋果風味蘇打飲料、第2件5折的每朝健康雙纖綠茶、第2件6折的原萃系列，還有季節限定必喝的可口可樂草莓風味飲品獨家開賣，嘗鮮價27元、2件49元。7-ELEVEN「替球員加油三支付滿額立折」2月21日至2月25日活動期間以上優惠組合皆任意搭配加入三支付滿額立折優惠，更加划算。

打造好吃、好玩的觀賽體驗，7-ELEVEN取得中華民國棒球協會授權，於門市預購及「i划算」平台即日起超商通路獨家開賣「巨大球棒爆米花」，香甜酥脆的焦糖風味爆米花搭配放大版立體球棒造型零食罐包裝，吃完還可以收藏紀念，限時限量團購價平均一支只要399元，再創一波趣味零食拍照打卡潮。同時，全台7-ELEVEN門市限時限量開放全民隊長陳傑憲、DA VILLAGE與藝術家「 Kingson Artworks 」聯名系列等相關棒球周邊商品預購，紀念帽、T恤、法批等豐富選擇，最低390元起。

●附註：詳細優惠活動內容以門市公告為準。

7-ELEVEN自2月21日至2月25日限時5天推出「替球員加油三支付滿額立折」活動，CITY系列也加入優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2月21日至2月25日限時5天推出「替球員加油三支付滿額立折」活動，CITY系列也加入優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2月21日至2月25日限時5天推出「替球員加油三支付滿額立折」活動、最高回饋12%，觀賽必備的各種小吃、飲料指定款最下殺5折起。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2月21日至2月25日限時5天推出「替球員加油三支付滿額立折」活動、最高回饋12%，觀賽必備的各種小吃、飲料指定款最下殺5折起。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市預購及「i划算」平台推出「大頭叔叔巨大球棒爆米花」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市預購及「i划算」平台推出「大頭叔叔巨大球棒爆米花」。圖／7-ELEVEN提供

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