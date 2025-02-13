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熱身賽告捷！全家應援中華隊 抽豪禮電視助陣

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
熱身賽告捷！全家應援中華隊豪禮抽電視助陣。全家/提供
熱身賽告捷！全家應援中華隊豪禮抽電視助陣。全家/提供

2025年世界棒球經典賽資格賽即將於2月21日點燃戰火，全國球迷無不熱血沸騰。12日中華隊更在熱身賽以4:3拿下首勝，全民引頸期待球隊在正式賽事中大放異彩。為與球迷一同應援，全家（5903）推出一系列應援優惠活動，觀賽商機加持下，有望助攻業績成長。

全家不僅全店（含FamiNow外送）指定商品單筆消費滿200元能抽75吋電視，Let's Café與FamiCollection推出賽事限定包裝；全家行動購更提供限量應援周邊商品，讓球迷們用最潮的裝備為中華隊吶喊；而「FamiNow」外送免運優惠更貼心照顧到每一位球迷，讓你在家也能享受美食、熱血追賽。

全台「全家」店舖與球迷們一起為中華隊加油，即日起至3月4日，凡於實體店舖或「FamiNow」外送平台單筆消費滿200元，並於結帳時出示會員條碼或報會員，及可獲得「應援抽獎趣」抽獎券一張（可累贈），有機會抽中75吋大電視；此外，響應球賽的熱血激昂氛圍，只要中華隊勝出一場賽事，即加碼再抽一台，邀請消費者們來「全家」補貨追賽事的小吃飲料、餅乾零食，挺中華隊、抽好禮。此外，全家便利商店與2025年世界棒球資格經典賽合作，為獨家取票通路，消費者即日起可至全台「全家」FamiPort機台領取球賽票券，憑票根還可享Fami!ce霜淇淋（不限口味）單支39元、Let's Café小杯單品美式29元（原價60元）等多種優惠，球迷們一定要把握。

看球賽應援集氣氣勢不能少，還沒有準備應援戰服、裝備嗎？來「全家行動購」通路獨家授權，販售多款中華隊應援法批、球服、球帽、加油棒等好物，更有CT AMAZE女孩們的周邊抱枕、應援毛巾等，都值得收藏。首推2025年世界棒球資格經典賽紀念球，多款式可供球迷選購，擺飾在桌邊或房間都十分合適。無論是新手球迷入手應援裝備，還是資深老鳥們收藏戰利品，「全家行動購」都是你的最強隊友，一起為中華隊們加油打氣，限量商品將於2月25日陸續出貨，數量有限售完為止。

不想錯過任何比賽精采瞬間？全家「FamiNow」外送助你輕鬆補充戰力！即日起至3月4日，單筆消費滿149元，即可享外送0元運費優惠，讓你在家也能輕鬆享受全家美食，一邊應援中華隊，一邊大啖美味。此外，SOHOT炎選話題商品「桶裝炸雞」，即日起也能透過「FamiNow」外送到家（SOHOT炎選導入店限定販售）。消費者可選購全雞腿桶或全雞腿排兩種桶餐（8入），原價472元，使用「FamiNow」外送即享320優惠價！酥脆外皮包裹著多汁的雞肉，搭配上獨家調製的香辣醬汁，每一口都讓人欲罷不能。

此外，本周五六日限定優惠更是不容錯過。 2月14日-2月17日，凡於全台「全家」指定店舖購買Fami!ce「喝的霜淇淋」，享買一送一優惠，享品嚐現做奶昔的香甜綿密滋味就來「全家」！另外，包含FamiCollection四季春青茶、Hershey's好時巧酥白可可風味片等飲料零食，同樣享買一送一；五六日三天，持指定信用卡、玉山wallet/全盈支付，單筆消費滿300元立折30元；指定商品單筆消費滿688元，再送好禮3選1兌換券（不累贈），可免費兌換易手抽抽取式廚房紙巾、林鳳營鮮乳（936ml）或旺旺雪之月雪餅三選一，消費者們一定要把握。

全家便利商店 消費 經典賽

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