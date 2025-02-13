入住星飯店免3千！開春先省一波 樂齡、早鳥優惠快搶
冷鋒面過後，就將迎來春天。各飯店陸續推優惠，開春降幅力度大，尤其早鳥、樂齡旅族省更多。
針對樂齡族，擁有大綠地的桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店即日起至6月30日推出「品茗饗樂．悅華假期」專案，年滿55歲以上之樂齡、壯世代族群，於平日周日至周四入住、一泊三食優惠價2,699元起，包含入住當日品茗午茶時光、晚間自助式消夜與翌日早餐，同日揪團訂房滿三間以上、再加贈館內KTV包廂免費歡唱2小時。
緊鄰樂園、購物商場的義大皇家酒店，即日起至4月30日，針對醫護人員、旅遊同業、軍公教等族群，分別推出「醫護出行 義大升級」、「旅遊同業」及「軍公教」住房專案，包括2,999元不含早餐的純住房專案、住房搭配兩客早餐3,999元的一泊一食專案，以及4,999元的一泊二食專案。另針對樂齡旅人有「樂齡族春季 好康大FUN送」，含早餐3,999元起。
新竹統一渡假村228連假早鳥優惠也開跑，2月28日至3月1日一泊二食雙人房原價9,280元起，早鳥價8,580元起，加碼升等豪華自助晚餐。新竹馬武督夢幻國度將戶外分成四大遊樂場域，白天暢玩瘋帽對決、兔子趕場、放足天地及奇遇士兵冒險區等，夜晚還有金孔之夜，解謎追緝傳說中的怪盜A；二樓森吧同步推出HAPPY HOUR小酌時光，凡消費達低消250元，即免費贈送任意飲品或啤酒一杯。【未成年請勿飲酒，酒後不開車】
瑞穗天合國際觀光酒店即日起至3月31日推出迎春感謝祭優惠，雙人入住城堡精緻客房7,599元起+10%，也可選擇兩張大床的指定家庭房型8,599元起+10%，價格皆含早餐、晚餐以及無限暢玩館內豐富的水陸設施，從溫泉黃金湯泡到溫水漂漂河、跑跑甩尾車玩到旋轉木馬，不須奔波移動，可在南歐風城堡莊園內享受不受打擾的旅行時光。
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