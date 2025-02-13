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開春好禮！青花驕送千元吃鍋金 藝奇推龍蝦炭火燒

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
藝奇期間限定菜御賞龍蝦炭火燒，廣受好評加碼優惠，2月28日到店選購套餐，即能享優惠價388元加購。王品／提供
藝奇期間限定菜御賞龍蝦炭火燒，廣受好評加碼優惠，2月28日到店選購套餐，即能享優惠價388元加購。王品／提供

過年沒吃夠，過完年還能繼續大啖好康，王品集團旗下「青花驕」，即日起到2月28日，至品牌官方LINE玩互動遊戲，就送千元吃鍋金，還有機會抽中價值1,638元雙人套餐券、招牌綜合丸、口水牛等贈菜。2月28日前到「藝奇」，全台門店點套餐，還可以享優惠價388元加購御賞龍蝦炭火燒，象徵鴻運當頭、財源滾滾，為新春加持好運氣。

天冷吃鍋最合適，網路票選第一名的麻辣鍋「青花驕」，除了主打青花椒麻辣鍋、青麻椒肥牛鍋，以獨特的新鮮九葉青花椒麻香風味，成為麻辣鍋饕客的聚餐首選。另外，還有驕香松露菌菇鍋及酸白菜豬肉鍋，提供不能吃辣的民眾選擇。為了回饋廣大饕客支持，年後繼續放送好禮，即日起到2月28日，到「青花驕」官方Line參加互動遊戲，直接送千元吃鍋金外、還能現抽1,638元雙人套餐券、招牌綜合丸、豬梅花等贈菜券，讓饕客吃得盡興、用一鍋鮮麻辣開啟新年新氣象。

另外，即日起到3月16日，「青花驕」也推出椒心戀雙人套餐，套餐另附義大利波特嘉果溢粉紅氣泡葡萄酒、玫瑰造型檸檬塔，浪漫氛圍拉到最滿，保證讓女友、太太都能吃飽又滿意。

「藝奇」推出期間限定御賞龍蝦炭火燒，在年節廣受好評、品牌也因應情人節加碼優惠，即日起到2月28日，凡到店選購套餐，即能以388元優惠（原價899元），加購御賞龍蝦炭火燒。料理長以日式炭火燒技法，完美呈現龍蝦鮮甜，蝦頭佐濃厚明太子、蝦尾則可品嚐原味鮮美，要用象徵祈福、豐收的紅艷龍蝦，為鐵粉們招來滿滿鴻運。

情人節 王品集團 義大利

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