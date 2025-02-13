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身分證拿出來！對中任一碼、台南遠東飯店住一晚3,150元起

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台南遠東香格里拉周年慶，即日起至4月30日，針對不同客群提供超值優惠住房專案。圖/台南遠東香格里拉提供
台南遠東香格里拉周年慶，即日起至4月30日，針對不同客群提供超值優惠住房專案。圖/台南遠東香格里拉提供

台南遠東香格里拉飯店擁有府城最高360度環景摩天樓，鄰近台南火車站與成大校園的交通優勢，迎接開幕16周年，飯店推出超值住房「優享價」與餐飲優惠。身分證或護照號碼含「7、0、1、4、6」任一數字，可享84折，雙人入住3,150元起；預訂指定房型，再贈價值3,800元貴賓廊禮遇及限量環保好禮。此外，大廳茶軒瑪格麗特調酒第二杯五折，國際瑪格麗特節當天可享買一送一。

飯店推出的「對號入住」超值優惠，即日起至4月30日，凡身分證或護照號碼中含飯店郵遞區號「7、0、1、4、6」任一數字，憑證訂房即可任選尊榮客房、尊榮家庭房、行政家庭房型，不限平假日享84折起優惠，並可自由選擇是否搭配自助式早餐。雙人入住專案優惠價3,150元起。

沒對中號碼也別失望，飯店特別加碼「周年奢華升級．高樓層雙禮享」專案。活動期間，凡預訂「特選尊榮客房」，保證入住24樓以上高樓層房間，獨享府城天際線美景，並升級至行政樓層的「豪華閣貴賓廊禮遇」，包含專人辦理入住手續、早餐、傍晚雞尾酒與小點、免費套裝燙整服務乙次及商務會議室2小時免費使用（須提前預約）。此外，再加贈限量多功能環保盥洗包乙個。專案優惠價3,822元起。

除了住房優惠，飯店1樓大廳茶軒也推出「微醺瑪格周Shangri-Ta Margarita Week」活動，響應國際瑪格麗特調酒日，2月14日至28日暖身周期間，可品嘗經典瑪格麗特及調酒師特製創意款，包括果香茶底的「花果微醺」、細膩如梅酒的「洛神梅語」、充滿夏季風情的「熱帶風情」及辛香獨特的「墨辣奶香」。活動期間享第二杯半價優惠，2月22日國際瑪格麗特節當天可享買一送一。

※ 提醒您：禁止酒駕 未滿18歲禁止飲酒。

台南遠東香格里拉16周年，同步推出升級專案，保證入住24樓以上高樓層房間，還能升級至行政樓層，盡享「豪華閣貴賓廊」禮遇。圖/台南遠東香格里拉提供
台南遠東香格里拉16周年，同步推出升級專案，保證入住24樓以上高樓層房間，還能升級至行政樓層，盡享「豪華閣貴賓廊」禮遇。圖/台南遠東香格里拉提供

調酒 身分證 飯店

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