微風卡來瘋強勢登場 最高7%回饋、跨館累計不設限

卡來瘋活動開跑！2025年微風卡友專屬日從2月13日（四）-3月23日（日），微風全館攜手聯邦銀行、玉山銀行、中國信託銀行、星展銀行、匯豐銀行、華南銀行、中國銀聯，活動期間憑微風積點禮遇會員資格，跨館累計消費達到指定門檻，便可憑消費發票、簽單與信用卡於活動期間的指定地點兌換酬賓券，回饋最高可達7%。搭配西洋情人節、婦女節限定活動，滿額再送微風會員點數，最多送十倍！

為回饋各位卡友，卡來瘋活動期間，憑微風積點禮遇會員資格，跨館累計消費達到指定門檻，可兌換紙本酬賓券，累計消費滿$10,000（含）以上，可獲得回饋4%，滿$100,000（含）回饋5%，消費越多賺越多，最高回饋7%，讓您回饋金賺滿滿。除了酬賓回饋，還有「會員瘋狂回饋滿額禮」，讓卡友在活動期間達成跨館消費滿額，也能獲得超值禮品。累計消費滿50,000元可獲得獨家限量LINE FRIENDS minini磁吸式行動電源；滿200,000元送BRUNO無菸多功能電烤盤；消費滿450,000元更可獲得飛利浦星樂視透視海星氣炸鍋6.2L，限量精美3C產品絕對讓您心滿意足。使用指定銀行包括聯邦銀行、星展銀行、匯豐銀行、華南銀行，於指定館別單日累計滿8,000元，送電子酬賓券100元，若是聯邦銀行與星展銀行的卡友，於指定館別餐飲櫃位當日累計消費滿2,000元，再加贈電子酬賓券100元，超多優惠輕鬆領。

微風春季改裝有眾多新櫃登場，微風廣場引進擁有前衛大膽設計風格的TASAKI、義大利鞋王傳奇頂級精品鞋履Sergio Rossi、全新店裝的美國潮牌Ed Hardy，餐飲方面有從台中起家的成真咖啡Come True Coffee，即將在4月1日（二）與大家正式見面。微風信義引進以原生動植物為靈感，運用色彩來展現台灣生命力的Anita Su；以芭蕾為基礎，將舞蹈結合瑜珈、健身的專業運動服飾Danskin，Danskin為慶祝開幕，於3月1日-3月12日期間消費滿3,800元，現抵300元。

2025年初春流行趨勢強調未來感與奢華感的完美融合，金屬元素、鏡面質感以及精緻剪裁成為今年的時尚關鍵。結合現代與科技感的風潮，Dior春夏系列的D-Journey黑色小牛皮皺褶Flat Macrocannage小型包款以獨特的金屬感飾釦設計，展現現代感與奢華的完美融合，搭配Boucheron全新發表的作品UNTAMED NATURE高級珠寶系列Chardon主題項鍊，為春夏造型增添華麗亮點。此外，依舊微涼的天氣，微風廣場的 VALENTINO刺繡羊毛開襟外套以細緻刺繡展示優雅氣質，微風南山的Acne Studios仿舊淺色丹寧外套用復古風格展現年輕與自由的精神。頂級珠寶也不落人後，BUCCELLATI Étoilée系列18K黃金白金鑽石耳釘以及DAMIANI Masterpiece Mimosa 18K玫瑰金鑲鑽摩根石耳環，無疑是為春夏造型增添奢華光彩的完美選擇。全新開幕的Sergio Rossi SR1BRIDAL高跟鞋和VALENTINO的Vain鱷魚皮手戴，更是出席各種高端場合的理想之選。而FENDI 的Mamma Baguette和LOEWE Flamenco Purse貝殼灰小羊皮肩背提包也為春季注入更多時尚與奢華感，2025年春夏全新單品無疑是每位時尚愛好者衣櫥中的必備良品。

適逢日本女兒節，微風為每位小朋友準備富有日本風情的「浴衣花舞．女兒節浴衣體驗」活動，即日起至2月24日（一），於微風南京Facebook粉絲頁的線上表單或微風南京3F贈獎處，即可報名體驗傳統日式和服，還能讓孩子與穿著浴衣的小朋友一同跳日本舞。此外，當天活動還會有可愛的小禮品送給每位參與的朋友。活動結束後，別忘了拍照並在Facebook或Instagram上分享女兒節造景合照，即可獲得精美禮品，為孩子留下美好回憶。除了女兒節活動，微風南京還推出了「櫻花之道．闖關探險」活動，讓消費者能夠在春日的氛圍中享受更多樂趣。活動期間內，無論消費金額高低，消費者都可以至微風南京服務台領取闖關卡，開始為期五關的挑戰，集滿印章後，即可至贈獎處領取精美小禮品。完成闖關挑戰的參與者還有機會抽中限量特殊禮物，快來挑戰自我，享受獨一無二的禮遇。