經典資格賽來了！7-ELEVEN 祭全店優惠滿足全民觀賽需求

為2026年準備，全球關注的經典資格賽即將在台北大巨蛋開打！7-ELEVEN以全店優惠、OPEN! CHANNEL數位看板聯播網直播兩大做法，「錢」進新一波觀賽商機。自2月21日至25日限時5天推出「替球員加油三支付滿額立折」活動、最高回饋12%，觀賽必備的各種小吃、飲料、啤酒指定款最下殺5折起；指定1,500家門市的OPEN！CHANNEL數位看板聯播網Live直播中華隊場次，邀請全民零距離替球員們加油打氣、點燃全民棒球魂，熱血集氣贏得下一面金牌機會。

7-ELEVEN觀察每逢運動賽事推優惠即可帶動相關類別業績成長1~2成，更提升會員貢獻最高成長超過3成。迎接新一波國際賽事資格賽商機，7-ELEVEN「替球員加油三支付滿額立折」活動自2月21日至25日連續5天全台7,000家門市開跑，活動期間憑icash2.0、icash Pay、OPEN錢包三大支付工具，購買CITY系列、零食、糖果、泡麵、啤酒等指定12大類別商品，結帳金額250元立折25元，滿1,000元立折100元再加碼送20點OPENPOINT、回饋達12%。

不僅如此，觀賽最對味的各種炸物、燒烤小食於全台限定80家門市提供哈燒專櫃服務，期間還有全品項任選第2件9折(價低者折)，必嗑夯品椒鹽大雞排、韓式起司熱狗同享優惠。

7-ELEVEN激推「替球員加油三支付滿額立折」活動期間絕對要搶購、預估熱銷的前三名商品結構分別為冷凍即食、飲料、啤酒，觀賽必嗑的御料小館椒鹽鹹酥雞、名古屋人氣店家「世界的山將」聯名夢幻雞翅與唐揚雞、韓風拌拌炸雞等近50款冷凍即食微波品項任選2件95折、4件88折。

超過百款指定品牌飲料分別祭出買1送1、第2件最低5折起等豐富優惠，必買單品如買1送1的果漾蘋果風味蘇打飲料、第2件5折的每朝健康雙纖綠茶、第2件6折的原萃系列，還有季節限定必喝的可口可樂草莓風味飲品獨家開賣，嚐鮮價27元、2件49元；啤酒推薦三得利微醉HOROYOI、臺虎精釀、金色三麥等超過30款指定品項任選3件85折，以上優惠組合皆任意搭配加入三支付滿額立折優惠。

打造好吃、好玩的觀賽體驗，7-ELEVEN取得中華民國棒球協會授權，於門市預購及i划算平台2月12日上午11點起超商通路獨家開賣「巨大球棒爆米花」，香甜酥脆的焦糖風味爆米花搭配放大版立體球棒造型零食罐包裝，吃完還可以收藏紀念，限時限量團購價平均一支只要399元，再創一波趣味零食拍照打卡潮。

同時，全台7-ELEVEN門市限時限量開放全民隊長陳傑憲、DA VILLAGE與藝術家「 Kingson Artworks 」聯名系列等相關棒球周邊商品預購，紀念帽、T恤、法批等豐富選擇。