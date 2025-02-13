麗寶樂園推各式優惠迎情人節商機 最高下殺3折

瞄準情人節商機，麗寶樂園渡假區推出一系列甜蜜活動，天空之夢摩天輪有情人節限定優惠，雙人最低只要350元；麗寶福容大飯店更推出「情人節住房快閃專案」一泊一食只要3,999元(原價12,800元)，下殺3折，每天限量只賣五間，入住日期可到4月30日。

隨著節日即將到來，不少人會規劃特別約會、與另一半共度浪漫夜晚，麗寶福容大飯店2月17日-2月19日推出官網限定的「情人節住房快閃專案」，只要3,999元就能入住精緻家庭房一晚，並享用田園西餐廳的雙人早餐，每日僅五間，想要來場浪漫的高ＣＰ值約會。

來到全台最大摩天輪登上幸福高峰，作為告白首選的天空之夢摩天輪，2月14日-2月27日祭出情人節限定活動，憑麗寶樂園渡假區內任一消費滿百發票或明細，即可享受一般車廂雙人票350元、LINE FRIENDS主題車廂雙人票450元；讓您一次安排飯店住宿、美食饗宴，還能搭上愛情摩天輪，享受專屬兩人世界。