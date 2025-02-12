赴日掃貨UNIQLO免扛整路！醫曝「低門檻」免運寄飯店 網嘆：太晚看到

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聯合新聞網／ 綜合報導
中醫師陳啟志在網上分享，日本UNIQLO近期推出期間限定的免運服務，只要滿足條件，即可將商品免費送至飯店。路透
中醫師陳啟志在網上分享，日本UNIQLO近期推出期間限定的免運服務，只要滿足條件，即可將商品免費送至飯店。路透

平價服飾「UNIQLO」是許多台人赴日旅遊時必會採買的品牌之一，不過，在大肆血拼後若要繼續購物行程，扛著沉重的購物袋走路難免令人困擾。近日，中醫師陳啟志分享，日本UNIQLO推出限定的免運服務，只要購買金額達到1萬日圓（約新台幣2140元）以上，隔天就會將商品送至飯店。需要注意的是，該免運優惠只到本月14日截止，且運送範圍限東京23區及舞濱地區。

中醫師陳啟志在社群平台Threads分享，他到日本UNIQLO購物時，發現近日推出期間限定的免運服務，凡是於今年2月1日至14日消費，且總金額達1萬日圓（含稅）以上的顧客，若運送地點在東京23區或舞濱地區範圍內，即適用此服務。如果購物金額未滿1萬日圓或活動時間結束，則需酌收每袋1200日圓（約新台幣256元）的運費

陳啟志醫師說明，門市現場有個頁面可以輸入飯店和房間號，隔天就會將商品送到飯店「在北美什麼都要自己搬的我，簡直痛哭流涕」，隔日如約收到商品後他也大讚，「裝袋蓋好，貼心無比」。

許多錯過免運優惠的網友紛紛表示羨慕，「免運日期太短了，殘念」、「太晚看到，已經背了一整天嗚嗚」、「回來才看到，上週六買了好幾萬，提著一大袋衣服逛了半天」、「真的好幸運，好像有限定區域，之前去過的幾間都沒這個服務」。

也有人大讚免運門檻低、好達標，「日本很好買耶，隨便就破萬了」、「門檻太低了吧！」、「1萬日圓就是一件厚衣」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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