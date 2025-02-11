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全聯「大廠鮮奶」遭五花大綁便宜賣！內行人讚優惠多：遇過買一送十

聯合新聞網／ 綜合報導
牛奶示意圖。圖／ingimage
牛奶示意圖。圖／ingimage

鮮奶是家庭常備食品，不管是泡咖啡、入菜、還是餵小孩都可以，非常萬用，不過近日有民眾到全聯挑選鮮奶時，發現一家大廠牌鮮奶「買一送四」相當划算，還用透明膜將贈品牢牢綁在大罐鮮奶上，讓他忍不住笑說「福樂你就這麼怕自己沒人要嗎」。

原PO在threads上分享，在全聯選購鮮奶時，忽然看到一罐被「五花大綁」的福樂一番鮮牛乳，除了1.8公升的本體外，還將3罐小瓶鮮乳和1罐調味乳牢牢綑在身上，他忍不住驚呼「第一次看到綁四瓶的」，笑說福樂就這麼怕自己沒人要嗎？並表示這類奇行種似乎冬天特別容易出現。

文章曝光後引起熱議，網友們也紛紛分享自己遇到的狀況，「自己遇過最高紀錄綁5小罐，實在太壯觀了還特地拍照」、「上個月買過一次阿姨送10瓶的！一直往我推車放，還說下個禮拜再來找她買」、「應該因為冬天鮮奶銷量較差吧，同捆成這樣也太可愛」、「我昨天去全聯也買了一罐，綁無糖希臘式優格*2、純鮮乳牛奶盒*1，我也很喜歡撿福樂便宜」、「有一種暖是福樂覺得你喝不夠」。

內行人則透露，這種促銷方式是經銷商自己綁的，「小瓶贈品放著沒用也是丟掉，很多展場服務阿姨都會包一堆給人，有幾次遇到很熱心的都會拿一堆給我，然後說這結帳不用刷」、「這是因為沒人要買所以快過期了送一堆，我看過大瓶的外面還黏了8瓶小瓶的」、「應該是商家自己做的，過去做超商時也會這樣（不是每家都是），把隔日過期跟某些商品包裝一起販賣（買一送一），這樣能避免浪費也能多吸引顧客」、「應該是因為現在產季，覺得最近小農鮮奶越做越好，大廠家感覺就很難賣」。

有人也推薦這款鮮乳的最佳飲用法，「福樂一番鮮是超高溫殺菌所以有烘焙的味道，我個人非常喜歡，很適合拿來泡茶或咖啡」、「福樂一番鮮用來做鍋煮奶茶很讚，印度同事也推薦用來煮印度奶茶，試過其他家鮮奶煮起來就是不夠濃郁」、「我在家做拿鐵一定買這款，超好喝」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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全聯 牛奶 鮮奶

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