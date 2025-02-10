聽新聞
0:00 / 0:00
這一鍋「情人節限定加購優惠」 再享大苑子買1送1
迎接西洋情人節到來，「這一鍋餐飲集團」旗下的這一鍋、燒肉同話、這一小鍋、叁加叁泡椒酸菜魚及韓啵韓式料理，推出一系列情人節專屬加購優惠。同時並攜手連鎖手搖飲「大苑子」，憑五大品牌消費單據，即可享買「莓好時光」送「春熙柳丁翡翠」。
這一鍋餐飲集團於即日起至2月19日期間，推出「愛你久久」專屬優惠，凡兩人以上至「這一鍋」消費滿低消，即可以以520元加購「日本A5和牛拼盤」（原價598元）、99元加購「千張豆腐紙」（原價128元）。至「這一小鍋」點購任兩份套餐，可享加購優惠2選1。「辣滷鴨血豆腐」原價68元，加購優惠價20元；「牛豬雙拼」原價226元，加購優惠價99元。
此外，活動期間，凡追蹤「燒肉同話」官方IG，即可享情人限定單品「酒漬牛玫瑰」加購價99 元。「叁加叁 泡椒酸菜魚」活動期間凡點購套餐組合，即可加價20元加購「麵茶麻糬」，原價88元。活動期間至「韓啵韓式料理」點購期間限定情人節套餐，並追蹤韓啵官方IG ，即可獲贈「Frais Jus 青蘋果汁」1杯，原價48元。
這一鍋餐飲集團今年也與大苑子合作「粉紅泡泡季」活動，憑期間這一鍋集團五大品牌消費單據至大苑子門市購買「莓好時光 (L)」，即贈送「春熙柳丁翡翠 (L)」1杯。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言