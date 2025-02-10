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這一鍋「情人節限定加購優惠」 再享大苑子買1送1

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
這一鍋餐飲集團旗下五品牌共同推出「愛你久久」專屬優惠。圖／這一鍋提供9
這一鍋餐飲集團旗下五品牌共同推出「愛你久久」專屬優惠。圖／這一鍋提供9

迎接西洋情人節到來，「這一鍋餐飲集團」旗下的這一鍋、燒肉同話、這一小鍋、叁加叁泡椒酸菜魚及韓啵韓式料理，推出一系列情人節專屬加購優惠。同時並攜手連鎖手搖飲「大苑子」，憑五大品牌消費單據，即可享買「莓好時光」送「春熙柳丁翡翠」。

這一鍋餐飲集團於即日起至2月19日期間，推出「愛你久久」專屬優惠，凡兩人以上至「這一鍋」消費滿低消，即可以以520元加購「日本A5和牛拼盤」（原價598元）、99元加購「千張豆腐紙」（原價128元）。至「這一小鍋」點購任兩份套餐，可享加購優惠2選1。「辣滷鴨血豆腐」原價68元，加購優惠價20元；「牛豬雙拼」原價226元，加購優惠價99元。

此外，活動期間，凡追蹤「燒肉同話」官方IG，即可享情人限定單品「酒漬牛玫瑰」加購價99 元。「叁加叁 泡椒酸菜魚」活動期間凡點購套餐組合，即可加價20元加購「麵茶麻糬」，原價88元。活動期間至「韓啵韓式料理」點購期間限定情人節套餐，並追蹤韓啵官方IG ，即可獲贈「Frais Jus 青蘋果汁」1杯，原價48元。

這一鍋餐飲集團今年也與大苑子合作「粉紅泡泡季」活動，憑期間這一鍋集團五大品牌消費單據至大苑子門市購買「莓好時光 (L)」，即贈送「春熙柳丁翡翠 (L)」1杯。

這一鍋、燒肉同話各推出「日本 A5 和牛拼盤」（右）、「酒漬牛玫瑰」加購優惠。圖／這一鍋提供
這一鍋、燒肉同話各推出「日本 A5 和牛拼盤」（右）、「酒漬牛玫瑰」加購優惠。圖／這一鍋提供

套餐 情人節 燒肉

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