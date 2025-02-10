「乞丐超人」必備！她買i珍食折上加折 內行教省更多做法：再減10%

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聯合新聞網／ 綜合報導
7-11示意圖。圖／取自Upsplash
7-11示意圖。圖／取自Upsplash

對於小資族而言，超商的打折食品可謂是省錢必備，近日有網友發文，表示自己有在7-11買i珍食更省錢的方式，並與網友分享了她的妙招。

原PO在Dcard發文，表示自己過年時逢賭必輸，家中的年菜也已經吃完，只好去7-11做「乞丐超人」。

原PO表示自己買i珍食時，會先用7-11的APP看i地圖，找到有自己想吃的東西的門市，這樣更有效率。

而原PO分享的秘訣，就是在結帳時一定要用icash Pay！原PO表示在7-11用icash Pay積累OPEN POINT點數的速度超快，而且點數還可以換成其他東西。原PO表示現在7-11有icash Pay周日回饋10%的活動，買i珍食相當於在65折的基礎上再加碼9折，「真的是i珍食好夥伴」。

此外，使用icash Pay的 OPEN POINT點數是立即給點，不像信用卡回饋要等到當期結束才能拿到。

原PO還提醒，icash Pay周日回饋10%的活動只到2月底，要記得綁銀行帳戶或用帳戶餘額付款才有回饋。

許多網友都表示很愛icash Pay的回饋，「icash Pay那個周日10%超有感，推推」、「icash Pay活動多之外，即時入點蠻優的，有些行動支付好像不會即時入點」。

根據icash Pay網站，周日10%回饋活動期間，每月每戶回饋上限為500點OPEN POINT，這點需要注意。此外，在3月31日之前，凡是icash Pay的新用戶，註冊當月使用icash Pay消費任意金額，就有一次50點OPEN POINT的回饋。

還有網友提出更優惠的方式，「都買到128了怎麼不湊到150，綁元大跟台中銀行還會多10%！」，根據icash Pay網站，今年上半年用icash Pay搭配指定銀行支付方式，在7-11門市單筆消費150元(含)以上，會加碼贈送OPEN POINT點數10%回饋，每戶每月回饋上限100點，具體搭配方式可見官方網站

7-11 Dcard 珍食 超商 餘額

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