迎開學！超商推365種餐促優惠 攜「沈早」推特色三明治

明天將迎來中小學開學日，全家（5903）瞄準學生族群與上班族推出一系列早餐新品，提供消費者滿滿元氣，首推與「沈早俱樂部」聯名的新品三明治，並有「海鹽花生可可」、「草莓奶油」、「蛋蛋嘉年華」三種口味，搭配指定飲料只需59元。

另外，「全家」所推出的「早點來全家」餐促系列，以鮮食搭配指定飲品的形式，提供超過365種的混搭組合，組合優惠價又以49元、59元、69元及79元等多元優惠價，為忙碌的早晨提供便捷又豐富的超值用餐選擇。同時，為滿足消費者不同餐期的飲食需求，有便利商店義大利麵天花板之稱的uno pasta即日起至2月18日亦推出全品項折10元優惠。

適逢元宵節，「全家」同步推出元宵節湯圓優惠，精選甜鹹口味共14款湯圓，以2件8折、3件75折的優惠，讓民眾暖心又暖胃。同時，購買指定消費商品單筆滿288元，免費贈送唐老鴨系列燈籠（不累贈、送完為止），讓小過年更添佳節歡樂氣氛。

全家攜手沈早俱樂部推出多款商品，引起消費者熱論，此次再將其招牌的三款人氣三明治口味完美復刻至便利商店，包括「海鹽花生可可三明治」、「草莓奶油三明治」，以及「蛋蛋嘉年華三明治」，每款皆融入創新口味與獨特搭配。

如「海鹽花生可可三明治」餡料為海鹽花生、苦甜可可醬兩種口味的創意組合，售價39元；「草莓奶油三明治」則是以酸甜草莓醬搭配含鹽奶油塊，加熱後微融的奶油與草莓醬完美交融，入口滋味酸甜，售價42元；另於2/19上市的「蛋蛋嘉年華三明治」則以溏心蛋、蛋沙拉與古早味肉鬆入料，創造味覺新滋味，售價45元，且三款搭配指定飲品皆享59元餐促優惠。

元宵節為傳統春節的最後一天，在傳統習俗更有小過年之稱，全家即日起至3月4日推出湯圓2件8折、3件75折，品項包含芝麻湯圓、桂冠流沙湯圓、阿華田包餡小湯圓等共計14款精選口味，甜鹹交織豐富味蕾。

而今年因元宵與情人節時間接近，全家特別推出唐老鴨與黛西鴨相親相愛的愛心造型燈籠，並有著色款與愛心款兩種款式，其中著色款可自行透過DIY發展創意進行著色，讓大小朋友一同歡樂過元宵。全店指定商品單筆消費滿288元，即免費贈送唐老鴨系列燈籠乙個（不累贈、款式隨機贈送），數量有限，送完為止。