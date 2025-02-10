快訊

NCC「750元之亂」民進黨團急赴政院反映民意 沈伯洋曝協調2解方

1月Gogoro賣不到千台 電動機車銷售慘烈超乎市場預期？

威力彩飆10.8億！今4生肖財運旺 這樣做有機會當富翁

迎開學！超商推365種餐促優惠 攜「沈早」推特色三明治

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「早點來全家」全系列提供超過365種豐富組合，讓每天都能享受不重複的美味。全家/提供
「早點來全家」全系列提供超過365種豐富組合，讓每天都能享受不重複的美味。全家/提供

明天將迎來中小學開學日，全家（5903）瞄準學生族群與上班族推出一系列早餐新品，提供消費者滿滿元氣，首推與「沈早俱樂部」聯名的新品三明治，並有「海鹽花生可可」、「草莓奶油」、「蛋蛋嘉年華」三種口味，搭配指定飲料只需59元。

另外，「全家」所推出的「早點來全家」餐促系列，以鮮食搭配指定飲品的形式，提供超過365種的混搭組合，組合優惠價又以49元、59元、69元及79元等多元優惠價，為忙碌的早晨提供便捷又豐富的超值用餐選擇。同時，為滿足消費者不同餐期的飲食需求，有便利商店義大利麵天花板之稱的uno pasta即日起至2月18日亦推出全品項折10元優惠。

適逢元宵節，「全家」同步推出元宵節湯圓優惠，精選甜鹹口味共14款湯圓，以2件8折、3件75折的優惠，讓民眾暖心又暖胃。同時，購買指定消費商品單筆滿288元，免費贈送唐老鴨系列燈籠（不累贈、送完為止），讓小過年更添佳節歡樂氣氛。

全家攜手沈早俱樂部推出多款商品，引起消費者熱論，此次再將其招牌的三款人氣三明治口味完美復刻至便利商店，包括「海鹽花生可可三明治」、「草莓奶油三明治」，以及「蛋蛋嘉年華三明治」，每款皆融入創新口味與獨特搭配。

如「海鹽花生可可三明治」餡料為海鹽花生、苦甜可可醬兩種口味的創意組合，售價39元；「草莓奶油三明治」則是以酸甜草莓醬搭配含鹽奶油塊，加熱後微融的奶油與草莓醬完美交融，入口滋味酸甜，售價42元；另於2/19上市的「蛋蛋嘉年華三明治」則以溏心蛋、蛋沙拉與古早味肉鬆入料，創造味覺新滋味，售價45元，且三款搭配指定飲品皆享59元餐促優惠。

元宵節為傳統春節的最後一天，在傳統習俗更有小過年之稱，全家即日起至3月4日推出湯圓2件8折、3件75折，品項包含芝麻湯圓、桂冠流沙湯圓、阿華田包餡小湯圓等共計14款精選口味，甜鹹交織豐富味蕾。

而今年因元宵與情人節時間接近，全家特別推出唐老鴨與黛西鴨相親相愛的愛心造型燈籠，並有著色款與愛心款兩種款式，其中著色款可自行透過DIY發展創意進行著色，讓大小朋友一同歡樂過元宵。全店指定商品單筆消費滿288元，即免費贈送唐老鴨系列燈籠乙個（不累贈、款式隨機贈送），數量有限，送完為止。

延伸閱讀

宜蘭冬山元宵花火節璀璨落幕 舊河港燈節持續亮燈至2/16

連捐彰化家扶18年 今年神秘客加碼丟進5萬元「2綑鈔票」

中小學下周二開學…為何不是周一？ 教育部回應了

禮拜二才開學！大票家長搞錯「老師提醒才知道」 教部曝原因

相關新聞

迎開學！超商推365種餐促優惠 攜「沈早」推特色三明治

明天將迎來中小學開學日，全家（5903）瞄準學生族群與上班族推出一系列早餐新品，提供消費者滿滿元氣，首推與「沈早俱樂部」...

2月4G、5G便宜資費懶人包／4G不限速吃到飽免500！5G上網優惠只要399

來找4G、5G便宜資費吃到飽！聯合新聞網《科技玩家》製作懶人包整理2月份「通訊行」的4G、5G吃到飽資費優惠方案，包含中華電信、遠傳電信及台灣大哥大等3大電信都有隱藏版優惠，不過各家綁約時間、合約規則都不同，以及申辦對象是否為續約、攜碼或新門號，但需仔細看清楚囉。

全聯慶元宵 桂冠湯圓優惠39元 大潤發辦手搖元宵體驗會

迎接元宵節，冷冷天氣就是要吃碗熱騰騰的湯圓、元宵暖暖胃，即日起至2月12日全聯多款湯圓、配料祭出優惠，首推經典不敗好滋味...

日立冷氣年度最強優惠 買冷氣送微波爐、吸塵器帶回家

天氣冷颼颼，反而是購買冷氣的最佳優惠時機！日立冷氣一年一度最強優惠「日立冷氣大贈送」即日起開跑，4月30日前只要購買日立...

外送優惠碼快筆記！Uber Eats哈根達斯買1送1 foodpanda星巴克第2杯5折

冷到不想出門吃飯、購物，心情還在收假症候群的2月，兩大外送平台都推出好康優惠，快筆記、把握優惠時段下單！

「比心放閃」享免費升等！和逸台南西門館 甜蜜助攻

有了小孩照樣能放閃、歡慶情人節。和逸飯店·台南西門館即日起至3月14日推出「情人節甜蜜助攻」系列優惠，入住旅客現場比愛心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。