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全聯慶元宵 桂冠湯圓優惠39元 大潤發辦手搖元宵體驗會

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
元宵節天氣冷颼颼，吃碗熱騰騰的湯圓、元宵暖暖胃，即日起至2月12日全聯相關品項祭出優惠。圖／全聯福利中心提供
元宵節天氣冷颼颼，吃碗熱騰騰的湯圓、元宵暖暖胃，即日起至2月12日全聯相關品項祭出優惠。圖／全聯福利中心提供

迎接元宵節，冷冷天氣就是要吃碗熱騰騰的湯圓、元宵暖暖胃，即日起至2月12日全聯多款湯圓、配料祭出優惠，首推經典不敗好滋味「桂冠湯圓(芝麻/花生/鮮肉)10粒」優惠每盒39元；搭配小朋友最愛的「桂冠冷凍小湯圓300g」紅白相間最喜氣，每盒只要42元；還有包餡口味任選搭配「桂冠小湯圓(芝麻/花生)200g」每盒49元。

另有「義美湯圓(芝麻/台灣花生)10入」每盒特價39元；喜歡挑戰新口味的還有名店加持的「連珍湯圓(紫米皓月/椰香芋頭)10入」每包109元，全台限量只有8,000包，要買要快；老字號花生醬品牌「福源花生湯圓(紅麴皮)/芝麻湯圓10入」每盒99元；還有日系抹茶控最愛「Kenji健司x辻利茶鋪 抹茶芝麻燒麻糬8入」每盒65元。

活動期間煮湯圓配料也能在全聯一次買齊，熬煮紅豆湯必備「世鑫 紅豆/紅花豆300g」每包48元；「生活良好 紅豆調理包200g」單包特價59元，2包109元，平均每包54.5元；甘甜不膩口且帶有果酸香氣「金蘭 雪花釀(甜酒釀)500g」每罐85元。鹹湯圓控首選「佳味食品 客家鹹湯圓320g」每包99元；煮湯底必備「真好家 紅蔥酥50g」單包61元，第2件5折，平均每包只要45.5元。

天冷懶得出門又想吃湯圓，就叫全聯小時達，最快30分鐘幫你送到家，即日起至2月12日小時達慶元宵，消費單筆滿888元，輸入指定折扣碼「吃湯圓補圓氣」就享8.8折優惠，最高上限折200元；同期間購買湯圓任1件加贈100福利點，最高贈300福利點；還有趣味加碼，只要猜對燈謎就有機會獲得399元折50元優惠券。

大潤發則祭出手工現做元宵吸客，桂圓、紅豆、綜合、花生、黑芝麻等口味全都有，由大潤發專業烘焙師每日新鮮手作，每盒10入只要150元；即日起至2月12日頭份店、中和店、八德店陸續開放元宵試吃，讓消費者來門市採購也能暖心又暖胃。不只有得吃，到大潤發還能親自體驗搖元宵樂趣，即日起至2月10日全台大潤發門市陸續舉辦體驗活動，與消費者共度元宵佳節增添歡樂氣氛，詳情請上各門市FB粉絲專頁查詢。

大潤發祭出手工現做元宵吸客，由大潤發專業烘焙師每日新鮮手作，每盒10入只要150元。圖／大潤發提供
大潤發祭出手工現做元宵吸客，由大潤發專業烘焙師每日新鮮手作，每盒10入只要150元。圖／大潤發提供
慶元宵熱鬧滾滾，大潤發搖元宵體驗傳統樂趣。圖／大潤發提供
慶元宵熱鬧滾滾，大潤發搖元宵體驗傳統樂趣。圖／大潤發提供
全聯推湯圓優惠，即日起至2月12日桂冠湯圓、義美湯圓指定款39元。圖／全聯福利中心提供
全聯推湯圓優惠，即日起至2月12日桂冠湯圓、義美湯圓指定款39元。圖／全聯福利中心提供

元宵節 桂冠 湯圓

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