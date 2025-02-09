全聯慶元宵 桂冠湯圓優惠39元 大潤發辦手搖元宵體驗會

迎接元宵節，冷冷天氣就是要吃碗熱騰騰的湯圓、元宵暖暖胃，即日起至2月12日全聯多款湯圓、配料祭出優惠，首推經典不敗好滋味「桂冠湯圓(芝麻/花生/鮮肉)10粒」優惠每盒39元；搭配小朋友最愛的「桂冠冷凍小湯圓300g」紅白相間最喜氣，每盒只要42元；還有包餡口味任選搭配「桂冠小湯圓(芝麻/花生)200g」每盒49元。

另有「義美湯圓(芝麻/台灣花生)10入」每盒特價39元；喜歡挑戰新口味的還有名店加持的「連珍湯圓(紫米皓月/椰香芋頭)10入」每包109元，全台限量只有8,000包，要買要快；老字號花生醬品牌「福源花生湯圓(紅麴皮)/芝麻湯圓10入」每盒99元；還有日系抹茶控最愛「Kenji健司x辻利茶鋪 抹茶芝麻燒麻糬8入」每盒65元。

活動期間煮湯圓配料也能在全聯一次買齊，熬煮紅豆湯必備「世鑫 紅豆/紅花豆300g」每包48元；「生活良好 紅豆調理包200g」單包特價59元，2包109元，平均每包54.5元；甘甜不膩口且帶有果酸香氣「金蘭 雪花釀(甜酒釀)500g」每罐85元。鹹湯圓控首選「佳味食品 客家鹹湯圓320g」每包99元；煮湯底必備「真好家 紅蔥酥50g」單包61元，第2件5折，平均每包只要45.5元。

天冷懶得出門又想吃湯圓，就叫全聯小時達，最快30分鐘幫你送到家，即日起至2月12日小時達慶元宵，消費單筆滿888元，輸入指定折扣碼「吃湯圓補圓氣」就享8.8折優惠，最高上限折200元；同期間購買湯圓任1件加贈100福利點，最高贈300福利點；還有趣味加碼，只要猜對燈謎就有機會獲得399元折50元優惠券。