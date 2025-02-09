日立冷氣年度最強優惠 買冷氣送微波爐、吸塵器帶回家

天氣冷颼颼，反而是購買冷氣的最佳優惠時機！日立冷氣一年一度最強優惠「日立冷氣大贈送」即日起開跑，4月30日前只要購買日立冷氣變頻式、分離式乙組或窗型冷氣乙台，就能享有實用小家電好禮感恩回饋，現在買還冷暖空調還可立刻享受。

日立冷氣最新空調潔淨科技「凍結洗淨3.0+」，室內機/室外機均搭載油污去除凍結洗淨功能，透過將熱交換器加熱至56°C軟化附著油污，加強後續凍結洗淨行程的洗淨力。在室內機油污去除凍結洗淨行程結束後，開始室外機風扇逆轉除塵並運行油污去除凍結洗淨，先加熱再凍結，洗淨熱交換器上附著的油污灰塵等髒污，搭配電離科技升級，使抑菌效果更加長效；全新「風扇自動清」功能，在室內機油污去除行程結束後，將貫流風扇逆轉並以毛刷清掃風扇葉片上所附著的油污及灰塵，再接續凍結洗淨行程，將清掃後附著於毛刷的髒污沖刷洗淨，多管齊下讓空調達到全方位的潔淨。

即日起至4月底前，購買日立冷氣指定機種享好禮多選1，虎牌熱水瓶、日立無線吸塵器、日立微波爐、飛利浦黑晶爐、飛利浦電鬍刀、日象電鍋、DC直流電風扇等實用家電帶回家。

迎接品牌60周年，日立冷氣秉持「珍愛地球．深耕台灣」的企業願景，成立全國最大變頻空調製造廠，提供最省電、最先進的空調產品，讓每個家庭「享受幸福溫度、呼吸最好空氣」。現在正是入手日立冷氣的最佳時機，體驗舒適、便利又節能的生活，還有精美好禮帶回家，早買早選早享受。