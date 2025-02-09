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外送優惠碼快筆記！Uber Eats哈根達斯買1送1 foodpanda星巴克第2杯5折

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
foodpanda推3大熱門優惠，攜手得正、漢堡王、必勝客推買1送1，情人節備戰提前開跑。圖／foodpanda提供
foodpanda推3大熱門優惠，攜手得正、漢堡王、必勝客推買1送1，情人節備戰提前開跑。圖／foodpanda提供

冷到不想出門吃飯、購物，心情還在收假症候群的2月，兩大外送平台都推出好康優惠，快筆記、把握優惠時段下單！

foodpanda即日起至2月28日分別與超人氣手搖品牌得正、漢堡王、必勝客合作，推指定品項買1送1；於生鮮雜貨專區訂購各大超商通路品牌指定咖啡輸入優惠碼「二補開工咖啡」享疊加優惠6折起，每週三pandapro用戶指定品牌滿額輸碼享7折，還有即日起每週二只要訂購全聯滿額最高回饋100胖達幣。

迎接情人節，foodpanda推出美食外送消費滿額享最低至7.5折優惠，除了美味佳餚之外，想要增加浪漫與情趣生活感，不論鮮花、高級蛋糕、成人用品，到生鮮雜貨精選店家輸入優惠碼「不可以蛇蛇」滿999元享7.9折，最高現折220元。想要驚喜送禮，還可以使用pandago即時快遞服務，2月12日至2月14日期間，輸入優惠碼「送情人」享運費8折。

情人節星巴克也沒有缺席，即日起至2月28日，每週二訂購星巴克指定專區滿額輸入優惠碼「週二星享日」現折70元，指定優惠時段還有特選美式、馥列白、醇濃抹茶那堤、焦糖奶香星享那堤、焦糖可可碎片星冰樂等甜蜜飲品，通通享第2杯5折。

Uber、Uber Eats 2月份也推出多重優惠，Uber One會員即日起至2月11日獨享點購指定商家精選品項享買1送1、滿額贈等優惠，包含超吉飯桶、八廚職人弁当、茶聚等；2月底前輸入「會員享300」，訂購美食外送單筆訂單滿699元享3次100元折抵優惠。

另外，全用戶即日起至2月11日，必勝客、CoCo都可、21Plus、達美樂都有指定品項享買1送1。輸入「新春加一」、「新春加菜」，享點購金色三麥、十盛奶茶專賣、哈根達斯等指定商家精選品項享買1送1；Uber One會員輸入指定優惠序號滿350元享8.5折（單筆最高折70元）。

Uber 外送平台 情人節

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