看好過境旅客商機 觀光署：燈會限定行程將含優惠

觀光署針對過境旅客，推出台灣燈會限定行程，觀光署說，自由行者2月23日前將提供桃園機場捷運搭乘兌換券，及至少20家機捷周邊企業商家的優惠折扣介紹手冊。

2025台灣燈會將在2月12日至2月23日於桃園市盛大展開，交通部觀光署今天發布新聞稿表示，2025台灣燈會推出的燈會期間限定行程，提供專人定時導覽遊程及自由行遊程建議路線。

觀光署說，專人定時導覽規劃「台灣燈會在桃園」遊程，由導遊帶領旅客走進台灣年度最大光之盛會，進入熱鬧非凡的花燈饗宴，這次燈會展出超過300件以上結合工藝、竹藝、互動科技及傳統燈藝等多元手法作品，其中主燈「無限樂園」開台灣燈會主燈的先例，首次採用現代抽象符號造型，由知名藝術家李明道操刀，利用AI及3D裸視技術，在管狀結構注入千變萬化的視覺語言，講述台灣走向世界，世界走進台灣的故事。

觀光署表示，另外2條自由行建議路線「桃園商圈好好逛」及「自然藝術走透透」遊程， 2月23日前，結合燈會及文藝景點，並提供桃園機場捷運搭乘兌換券及至少20家機捷周邊企業商家的優惠折扣介紹手冊，讓過境旅客不只可以享受美景，還有機會享受地道的台灣味。

除燈會期間限定行程外，觀光署說，每天固定提供過境旅客3種團體導覽遊程，分別帶旅客走進台北市、新北市及桃園市探索台灣的人文及歷史風情，也提供6條自由行建議路線，涵蓋台北、桃園捷運沿線景點及桃園機場供旅客持機捷券遊覽。

觀光署署長周永暉表示，外籍轉機旅客主要來自北美、東南亞及歐洲紐澳等地區，看好航網更加密集帶動過境旅客成長，希望藉由台灣燈會期間限定行程及4月至10月日本大阪世博會一程多站，帶動新一波轉機過境熱潮吸引過境旅客入境台灣。

觀光署說，已開放2月12日至2月23日在台轉機停留7至24小時以內，並持有效簽證或免簽證入境台灣的外籍旅客，透過活動網站（https://halfdaytour.taiwan.net.tw/）預約報名遊程。