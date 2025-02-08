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「比心放閃」享免費升等！和逸台南西門館 甜蜜助攻
有了小孩照樣能放閃、歡慶情人節。和逸飯店·台南西門館即日起至3月14日推出「情人節甜蜜助攻」系列優惠，入住旅客現場比愛心手勢拍照，並於社群公開分享，即可免費升等至卡通主題房。Cozzi KITCHÉN餐廳同步響應，完成指定拍照任務，免費招待「粉紅氣泡飲」2杯，消費滿1,314元，再送「奇趣操場暢遊券」乙張，適用一大一小。
此外，社群活動「邱比特有話要說」同步開跑，於Facebook粉絲專頁活動貼文留言關鍵字，即可獲得「享玩就玩1+1」499元超值優惠券，一次玩遍戶外500坪遊樂設施及室內遊樂區。情人節當周2月16日加碼舉辦「冒險家希尼之重返1911」活動。
針對AMAZZING CLUB會員也有「倆倆同行 好宿成雙」限定住房專案，四人平日每房每晚4,800元，即日起至2月28日入住，再加贈會員雙倍點數，累積點數可兌換飯店住宿券。
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