「比心放閃」享免費升等！和逸台南西門館 甜蜜助攻

有了小孩照樣能放閃、歡慶情人節。和逸飯店·台南西門館即日起至3月14日推出「情人節甜蜜助攻」系列優惠，入住旅客現場比愛心手勢拍照，並於社群公開分享，即可免費升等至卡通主題房。Cozzi KITCHÉN餐廳同步響應，完成指定拍照任務，免費招待「粉紅氣泡飲」2杯，消費滿1,314元，再送「奇趣操場暢遊券」乙張，適用一大一小。

此外，社群活動「邱比特有話要說」同步開跑，於Facebook粉絲專頁活動貼文留言關鍵字，即可獲得「享玩就玩1+1」499元超值優惠券，一次玩遍戶外500坪遊樂設施及室內遊樂區。情人節當周2月16日加碼舉辦「冒險家希尼之重返1911」活動。